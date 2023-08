Objetos con esencia propia

Antes de restaurar cualquier mueble u objeto, Alicia Folgueira lo deja durante un día en su taller sin tocarle para que le hable y le diga "lo que quiere ser de mayor". El resultado de esa peculiar conversación son piezas "con un punto de vista diferente".

Así cuenta esta emprendedora la filosofía de un trabajo artesanal con el que pretende dar "segundas oportunidades" a los objetos manteniendo su esencia. Acaba de crear su propia marca bajo el nombre de Única Retro Vintage mientras inicia la rehabilitación de una casa en el lugar de Bermil, en la parroquia de Santa Cristina de Paradela, que destinará en un futuro no solo a hogar sino también a un proyecto turístico.

Desde siempre, los objetos vintage han despertado mucho interés en esta mujer con raíces gallegas y que compagina la restauración con otra actividad laboral. "Me da mucha pena que se tiren o que se estén pudriendo en los "rochos". Hace tiempo empecé a cambiarlos y darles un aire nuevo por afición hasta que en mi casa no cabía ni un alfiler más y comencé a enseñárselos a amigos. Les gustaban, me pedían, me encargaban...", relata.

Fueron los inicios de una actividad a la que cada vez dedica más tiempo y con la que busca "darles una nueva vida" a unos objetos que normalmente llegan a sus manos "muy deteriorados".

"Los enfoco desde un punto de vista diferente e intento actualizarlos dentro de mantener su esencia, para que encajen mejor en las casas de ahora, que las decoramos de una forma más moderna y a veces demasiado uniforme", comenta la restauradora, quien vive entre Madrid y Paradela.

Folgueira apuesta por incorporar a los hogares muebles con algo "especial", que tengan "su historia" y que "diferencien nuestras casas de los demás".

Con esa premisa recupera piezas que elige con cuidado. "Lo primero que busco es que me diga algo, que diga lo que puede ser, en qué se puede convertir, que pase algo cuando vea el objeto", afirma.

En ocasiones, los recupera tal cual eran en su origen pero, otras veces, les da un giro para ofrecerles una nueva vida totalmente diferente a la anterior. Fue el caso de unas hormas de zapato que acabaron convertidas en lámparas, el mismo destino de unas piernas de maniquí con las que se hizo en la liquidación de expositores de una antigua mercería madrileña.

De un tiempo a esta parte, Alicia Folgueira ha comenzado a mostrar su trabajo en distintos mercados en la comarca de Sarria. Estuvo en la feria de antigüedades de la villa y también en el rastrillo Quilate, así como en el evento de artesanía celebrado hace unos días en Samos. El jueves, en este mismo concello, asistirá a la feria de A Ponte de Lóuzara.

Mientras, promociona su nueva marca, realiza restauraciones por encargo y pasa cada vez más tiempo en Paradela, donde ha instalado su taller. En un futuro a medio plazo su idea es convertir la antigua casa de piedra que la enamoró en este municipio en apartamentos turísticos, en los que prevalecerá "la misma filosofía". Así, serán decorados con objetos vintage que Alicia Folgueira habrá "mimado y curado" previamente y que estarán a la venta, de forma que el cliente que se hospede podrá llevárselos a su casa.