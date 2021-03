Feijóo denuncia el "letargo" en obras vitales para Lugo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó su "preocupación" por la situación de infraestructuras de la provincia de titularidad del Gobierno central, las cuales están en un estado de "letargo". Se refirió a las obras de la autovía Lugo-Santiago (A-54), que debían "estar finalizadas no 2020 e non sabemos sequera se finalizarán no 21". En cuanto a la que conectará Lugo y Ourense (A-56) "aparenta estar nun estado de renuncia" por el Ejecutivo, opinó.

También expuso la necesidad de que se agilicen los trámites de los trabajos para conectar la provincia con la alta velocidad. "En 2018 presentouse unha planificación completa para a mellora da conexión ferroviaria entre Lugo-Monforte e Ourense, que implicaba que no 2021 estaría en servizo a primeira fase. Aínda non se comezou un só quilómetro da súa construción", lamentó el presidente, quien invitó a todas las administraciones a "traballar por Galicia, polos compromisos e por cumprir a palabra dada".

Estos asuntos serán abordados la próxima semana con el ministro de Transportes, según dijo Feijóo durante el anuncio en O Páramo de que la Xunta licitará de forma "inmediata" el proyecto constructivo para completar la autovía Nadela-Sarria.

El responsable autonómico visitó las obras de la primera fase, entre los enlaces A Pobra de San Xiao-O Páramo y Sarria-Centro. Se trata de 11,5 kilómetros, en los que se invierten más de 25 millones de euros y la previsión es que se ponga en servicio en "outono de 2022". Es, dijo, un tramo "fundamental" porque tiene "maior dificultades" para adelantamientos.

Esta zona es orográficamente más difícil, con pendientes cercanas al 5% y con una importante intensidad de tráfico. Los días laborables alcanza los 8.000 vehículos, mientras que cuando entró en funcionamiento (a finales de 2008) tenía unos 6.000.

Las obras, que suponen construir una calzada paralela a la existente, permitirán "gañar en seguridade viaria, velocidade e confort para os viaxeiros e mercadorías", afirmó Núñez Feijóo, quien estuvo acompañado por diversas autoridades. Entre ellas figuraron la conselleira de Infraestruturas de Mobilidade, Ethel Vázquez; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; los alcaldes de Sarria, Claudio Garrido, O Páramo, José Luis López, y Láncara, Darío Piñeiro; la viceportavoz del grupo parlamentario popular, Elena Candia, y concejales.

Los trabajos de la primera fase de la autovía se centran ahora en los movimientos de tierra. Para ejecutar el desdoblamiento en este prime tramo será preciso excavar un millón de metros cúbicos de tierra, de los que 780.000 se destinarán a los terraplenes, según explicó el jefe del servicio provincial de la Axencia Galega de Infraestruturas, Gerardo Pallares.

Los operarios se encargarán en las próximas semanas y meses, además de los movimientos de tierra, de la prolongación de los drenajes transversales, indicó. En el año 2022, aclaró, se centrarán ya en los firmes. En la actual calzada también se echará una nueva capa de rodadura, de forma que queden ambas en las mismas condiciones.

Cuando se construyó el corredor Nadela-Sarria ya se pensó en la futura autovía, por lo que facilita las obras. El proyecto, las expropiaciones y los viaductos se diseñaron entonces para el desdoblamiento, apuntó Núñez Feijóo.

En su intervención el presidente garantizó el compromiso de la Xunta de Galicia para seguir avanzando en el objetivo de "coser" el territorio con infraestructuras de comunicación capaces de garantizar las mejores condiciones de movilidad. En ese sentido destacó que en la actualidad el "80%" de la población de la comunidad está "a menos de 15 minutos" de una vía de alta capacidad.

Este era su "compromiso" hace doce años, al ser elegido por primera vez presidente de la Xunta. Estos años "de dificultades e de vacas fracas" al frente de la administración autonómica supusieron "un duro traballo" y mostró su agradecimiento a los gallegos "por confiar na capacidade de resistencia e a vontade de volver a poñernos de pé e mirar ao futuro con certo optimismo".

El presidente avanzó próximas obras que se ejecutarán en la provincia. Anunció que este mismo mes se licitarán los trabajos de la primera fase del acondicionamiento de la carretera LU-231, del eje Palas-Friol-Begonte, con una inversión cercana a los tres millones de euros. Además, se sacará a contratación el proyecto constructivo del tramo pendiente de la variante Este de Lugo.