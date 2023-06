El nuevo gobierno de Samos cobrará 60.000 euros, la misma cantidad que el anterior

El nuevo gobierno bipartito de Samos, formado por la coalición entre los tres ediles del BNG y los dos del PSOE, percibirá en retribuciones 60.000 euros, la misma cuantía que en el anterior mandato. La alcaldesa nacionalista, Chus López, tendrá una dedicación exclusiva de 32.500 euros brutos al año y habrá dos parciales para José Antonio García y Nagari López, que cobrarán 15.000 y 12.500 euros, respectivamente.

Esta última edila, del BNG, será la responsable de las viviendas comunitarias y de Servizos Sociais, con una dedicación de 50 horas al mes. El socialista García se encargará de Urbanismo e Obras, como ya hizo en el mandato de Julio Gallego, función en la que hará al menos 60 horas. Por su parte José Manuel Campo llevará Medio Rural y José Manuel López Préstamo, Cultura, Deporte e Turismo.

Las retribuciones fueron aprobadas este jueves en el pleno de organización, con el voto en contra del PP. Su portavoz, Miguel Gallego, acusó a la alcaldesa de ser "a máis cara da historia de Samos" y añadió que su grupo pedirá que se "xustifiquen" todas las horas.

La regidora, que se estrena en el cargo, replicó que el gasto es igual al del anterior mandato pese a que "o custo da vida non é o mesmo". Afirmó también que el exalcalde "cobraba abondo para o que facía". El salario de Julio Gallego era de 30.000 euros y el de la nueva alcaldesa de 2.500 más, diferencia que se compensa al reducirse una de las dedicaciones parciales.

La corporación aprobó también, con el voto en contra de los populares, bajar de 80 a 70 euros la dieta por los plenos.

Los cuatro ediles del PP siguieron el pleno de pie como protesta por no poder sentarse juntos al situarse el gobierno en la parte frontal de la sala y quedar dos asientos a cada lado. Defendieron que es un derecho que les asiste y culparon al bipartito de "pretender instaurar unha ditadura".

Les ofrecieron como alternativa ocupar la mesa de la secretaria en el mismo lateral, pero consideraron "inaceptable" la propuesta alegando que es más pequeña y no está en la tarima. "Non estariamos nas mesmas condicións que o resto cando teriamos preferencia por ser a lista máis votada", replicaron, al tiempo que pidieron un informe a secretaría y dijeron que estudiarán acciones jurídicas.

Habrá control de acceso a los pisos comunitarios

El bipartito anunció que llevará un control y un registro de acceso a las viviendas comunitarias. La anterior responsable de estas instalaciones, Marisol Orille, se dio por aludida y dijo que ella tiene derecho a entrar para visitas y ejercer su labor de concejala.

El gobierno le respondió que no puede acceder a zonas como la cocina y que deberá pedir antes autorización para ir al centro.

No fue el único rifirrafe en el pleno. El PP acusó a García de no representar a Samos en la Mancomunidade do Camiño Francés y este respondió diciendo que el municipio perdió 90.000 euros del GDR Ribeira Sacra-Courel por no ir el exalcalde a las reuniones.