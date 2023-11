La nueva edición del Tapicheo de Sarria contará con 19 establecimientos participantes

La decimosexta edición del concurso Tapicheo de Sarria, que se celebrará del 5 al 9 de diciembre, contará con la participación de 19 locales: los mesones O Castro y Tapas, el restaurante Camping Vila de Sarria, los bares Adarve, La Isla, PanTeam, Al Paso To Go, 8mm, Barullo y Don Pepe, la Taberna D’Orixen, el hotel Alfonso IX y las cafeterías El Parisien, Santiago, Next, Central, París, Cubano y Café Bar Andión.

Durante los días que dura el certamen se podrán degustar las propuestas gastronómicas creadas por los hosteleros y hosteleras de la villa en horario de 20.00 a 23.00 horas, como mínimo, y el precio de cada tapa se situará entre los 2 y los 3 euros. Además, algunos participantes incluso elaborarán pequetapas para los niños, si bien estas creaciones no entrarán en el concurso.

Para poder votar las mejores tapas y entrar en el sorteo de regalos, los clientes deberán realizar un recorrido mínimo de 15 establecimientos, recopilando el sello correspondiente en sus tarjetas. Además, aquellos que completen el recorrido de los 19 locales también entrarán en el sorteo de un viaje.

El jurado popular elegirá así con sus votos las seis tapas finalistas, que luego serán probadas por un jurado profesional para decidir las tres mejores de entre todos los participantes.