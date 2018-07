Una tromba de agua causó en la noche del domingo un derrumbe en un talud que dejó incomunicado el núcleo de Lagos, en la parroquia de Santalla de Lagos, Láncara. El acceso quedó restablecido en la jornada del lunes.

La intensa lluvia provocó que un talud se fuera abajo, quedando cubierta por una gran cantidad de tierra la carretera de acceso al núcleo, en el que hay tres viviendas habitadas. Además, se cayeron dos árboles de grandes dimensiones. El derrumbe también afectó a un alpendre situado junto a la vía, pues el corrimiento dañó una columna y rompió la pared, con lo que una gran cantidad de tierra entró en la construcción.

El propietario del alpendre calcula que el desprendimiento se produjo sobre las 21.30 o 22.00 horas del domingo. "Estaba vendo a televisión e sentín un ruído grande, pero pensei que fora o trono e non saín a mirar", afirma el lancarés. Se enteró de lo ocurrido sobre las doce y media de la noche, cuando un vecino llegó al núcleo y comprobó que no podía acceder con su turismo. "Estaba na cama, chamoume e xa vin o que pasara, pero non se vía todo como estaba realmente ao ser de noite", señala.

Esta carretera es la única vía de acceso al núcleo de Lagos, por lo que unos residentes no pudieron sacar a primera hora de la mañana del lunes sus vehículos para ir a trabajar. A mediodía quedó abierta la vía después de que personal del Ayuntamiento y una empresa se encargaran de retirar los árboles y la tierra.

OTROS DAÑOS. Las fuertes lluvias también provocaron desprendimientos en Monseiro, Río y Cedrón, si bien no quedaron incomunicados núcleos al disponer de otras pistas de acceso. La tierra y los árboles de estos derrumbes fueron retirados a lo largo del lunes por el Concello.

La tromba de agua también afectó a primera hora de la noche del domingo a la villa de Sarria, donde se inundó el cruce de la Estación y el agua entró en algunos establecimientos. Hasta el lugar se trasladaron los bomberos del parque comarcal de Sarria y la Policía Local y cortaron las calles José Antonio y Calvo Sotelo para evitar el paso de los vehículos y que introdujeran el agua en los bajos.

Las inundaciones también afectaron a la escuela municipal de música, aunque sin producirse daños en los instrumentos. Hace menos de dos meses el centro vivió una situación similar. Además, el agua arrastró parte del firme en el paseo de O Chanto.