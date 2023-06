A nova rotonda de entrada á Pobra dende a LU-546 está lista a falta duns detalles

A nova rotonda de acceso á Pobra de San Xiao dende a estrada LU-546 está rematada a falta só duns detalles de luz e colocación duns sinais uns metros antes da glorieta, segundo explicou o alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, quen calcula que a obra quedará lista ao longo desta semana.

Un dos últimos traballos foi a instalación dunhas letras co nome da capitalidade lancará, que xa locen na rotonda dando a benvida na entrada á Pobra dende Lugo e que en breve serán iluminadas.

A nova infraestrutura, de 33 metros de diámetro, conta con céspede artificial e deixa prevista a posibilidade de incorporar no futuro un carril bici, sinalou Piñeiro, quen se amosou satisfeito co resultado da obra. Na súa opinión, non só contribúe a mellorar a seguridade senón que tamén "cambia totalmente a imaxe da localidade", ofrecendo unha perspectiva da Pobra máis urbana.

A construción desta rotonda estaba contemplada no plan especial de infraestruturas e dotacións ferroviarias, que recolle unha serie de actuacións para integrar na vila os terreos da antiga vía do tren.

A intención do goberno socialista é abrir agora unha nova rúa partindo da glorieta que funcionará como circunvalación da Pobra, para o cal ten en marcha unha modificación do PXOM.

Un investimento de 290.000 euros

A creación da rotonda, adxudicada á empresa Ovisa, tivo un custo de 290.000 euros, sufragados con fondos municipais a través dunha modificación de crédito aprobada polo pleno. Para acometer estes traballos, cun prazo de execución de dous meses, tamén foi preciso un acordo previo de expropiación duns terreos de 162 metros cadrados.

O alcalde anunciou que está á espera de ser recibido pola conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a quen lle reclamará que a Xunta "cumpra co seu compromiso" de aportar financiamento para a obra.