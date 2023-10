A nova praza de Samos levará o nome de Vergara Vilariño na honra do poeta

A nova praza pública de Samos, construída na zona da Horta da Botica e con vistas ao mosteiro beneditino, levará por nome Vergara Vilariño en memoria do poeta de Lóuzara dos mesmos apelidos, tal e como aprobou o pleno o venres cos votos do goberno formado por BNG e PSOE.

Segundo explicou a alcaldesa, a nacionalista Chus López, a proposta partiu das dúas formacións co fin de honrar a memoria deste poeta que supón "un referente" para o municipio e que tamén lle dá nome ao antigo colexio de Lóuzara. "Fiz Vergara tiña a Samos na súa obra e no seu corazón. Este recoñecemento era unha débeda porque en Samos capitalidade non había ningún elemento en homenaxe", sinalou a rexedora.

A intención do goberno é colocar proximamente na praza unha placa cuns versos do autor dedicados a Samos e escritos no 1994. O novo espazo non levará o nome de pía do poeta senón os seus apelidos para, deste xeito, recoñecer tamén o labor de toda a familia na preservación da súa memoria.

O grupo municipal do PP, encabezado por Miguel Gallego, votou en contra da proposta por non darlle voz aos veciños na elección da denominación da praza. "O goberno local alegou que tiña que ser Vergara Vilariño porque os outros nomes propostos, como o do abade Mauro, eran ditadores e franquistas", criticou. "Queda claro que ao BNG só lle interesa darlle voz á cidadanía cando lle interesa", engadiu Gallego.

A alcaldesa asegurou estar a favor da participación veciñal, se ben neste caso, argumentou, non había ningún procedemento iniciado de antes e urxía darlle nome para poder inaugurar a praza, que tivo un custo de 140.000 euros.

No mes de xuño, despois do cambio de goberno en Samos, apareceu por sorpresa unha placa na nova praza indicando que fora construída sendo alcalde Julio Gallego. Ninguén asumiu naquel momento a colocación da placa, como tampouco ninguén se fixo cargo agora da súa retirada.



Mocións



Os populares levaron unha moción para que o Concello subvencione parte do material escolar do alumnado do colexio, rexeitada polo goberno indicando que non hai partida orzamentaria e que colabora co centro doutros xeitos. O PP criticou, ademais, "que o edil de Deportes anuncie como medida estrela para a residencia que vai poñer a traballar aos maiores de forma altruísta". A alcaldesa precisou que se trata darlles a opción de cultivar unha horta para uso propio se o desexan.