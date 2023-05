"Nós somos fieis ao Esmorga Fest"

A música independente foi o reclamo esta fin de semana para un público fiel ao Esmorga Fest, o festival sarriao que comezou como unha festa de cumpreanos e que triunfa cun cóctel a base de bo ambiente, unha coidada selección de bandas, gastronomía e, como novidade nesta oitava edición, actividades infantís.

Así o perciben os esmorgueiros que, na súa maioría, repiten ano tras ano. "Eu viñen todas as edicións, agás a que houbo despois da pandemia", conta Carolina, de Ferrol, que ten por costume alugar un céntrico piso para estes días.

"Este festival é para min dos mellores de Galicia porque é en formato pequeno, sempre traen o que vai soar todo o ano e gústame como está implementado na vila. Somos fieis", resume esta moza, para quen o Esmorga ten un valor engadido. E é que foi neste evento onde coñeceu no ano 2017 ao que despois sería o seu socio nun proxecto de organización de concertos periódicos na Coruña.

Tras un venres intenso coas actuacións de Toundra, La Plata, VVV (Trippin' You), Pálida, Víbora, First Breath After Coma e John Axiom na sala Litmar, a música continou o sábado durante todo o día ata completar un cartel cunha vintena de bandas. Na sociedade cultural e recreativa La Unión, neste caso con entrada libre, actuaron Grande Amore, Charnego, Castro, Don Gonzalo e Ghouljaboy, e máis tarde fixérono no escenario de Litmar The Parrots, Last Days of April, Bdrmm, Los Punsetes, Yawners, Lagoon e Cora Novoa.

Entre os asistentes contábase un grupo de tres amigos chegados dende Vigo. Para Paz, Brea e Jairo este foi o segundo ano no Esmorga Fest. Estreáronse no 2022 e, en vista da boa experiencia, lanzáronse "de cabeza" a repetir. Tanto foi así que, segundo explican, compraron as entradas sen saber as bandas que ían tocar, pero confiados no criterio da organización, formada por un grupo de veciños de Sarria. "Nos motiva a venir el ambiente, que es muy agradable. Hicimos amigos el año pasado y los volvimos a encontrar este año. Es un tipo de música bastante variada y muchas veces descubres grupos nuevos que no tenías en el mapa", destacan estes mozos, que aínda apuntan outro "importante atractivo" a ter en conta: "el churrasco y el pulpo", bromean.

Ademais destes manxares, houbo a opción de paella vegana, degustación de productos de Cárnicas Teijeiro, Queserías Sarrianas e Panadería Pallares, así como postos de Torta de Sarria e da ONG Hospitaleros sin Fronteras.

A Vicepresidencia da Deputación de Lugo foi o principal patrocinador dun evento no que tamén colaboraron Turismo de Galicia, Son Estrella Galicia e Concello de Sarria. Os organizadores puxeron á venda 800 entradas, que se compraron na súa práctica totalidade, polo que se amosaron contentos coa resposta do público. As actividades infantís con monitores estiveron tamén moi concorridas, facendo do Esmorguiña un bo complemento para un festival que hai uns meses estivo na corda frouxa por falta de apoio e que un ano máis deixa bo sabor de boca.