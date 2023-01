A Noite Meiga celebrou por todo o alto medio século de traxectoria

O ano 2022 deixou en Sarria unha morea de aniversarios, entre eles as vodas de ouro dunha festa tan emblemática como é a Noite Meiga. A asociación Meigas e Trasgos, con Belén Fernández estreándose como presidenta, deseñou para a ocasión un amplo programa que permitiu conmemorar por todo o alto esta data durante seis días.

Unha mostra fotográfica sobre ese medio século de vida -que se cumpriría no 2020 pero que non puido celebrarse daquela pola pandemia-, un percorrido con fachos acesos dende o Malecón ata O Chanto, un concerto de Treixadura ou a Festa da Empanada foron algúns dos actos programados.

O día grande, no que non faltou a cea e a tradicional danza, comezou cun pregón coral ofrecido por cinco veciños e veciñas moi ligados ao colectivo: José López Rodríguez Martucho, Julio Francisco González Gua, Ismael García López, María José González García Sesé e Mauro López López, que fixeron un emocionante percorrido pola historia da Noite Meiga.

A Cruz Vermella dediciu, ademais, dedicarlle a esta asociación a súa gala anual, que reuniu en La Unión a unhas 200 persoas.

Tamén estivo de aniversario a Feira de San Lázaro de Antigüidades e Restauración, que chegou aos 25 anos trasladándose por primeira vez ao mes de maio. As vodas de prata celebráronse agora malia terse cumprido no 2020 e acadaron grande afluencia de público nos 28 expositores instalados como é costume na Rúa Porvir.

Unha das actuacións durante o concerto de aniversario do conservatorio Cantiga. AEP

Un cuarto de século conmemorou tamén o conservatorio de música Cantiga de Sarria, que dirixe Benigno Pérez e que ofreceu un gran concerto na igrexa de Nosa Señora do Rosario coa participación de mestres, alumnos, antigos docentes e exestudantes. As homenaxes sucedéronse nunha emotiva xornada que congregou a multitude de persoas.

Ademais, cumpríronse 25 anos da rodaxe na comarca da película A los que aman de Isabel Coixet, e da fundación da asociación micolóxica A Muiñeira, que lembrou nunha cea a tres socios falecidos.

Pola súa banda, a asociación Rúa da Música e o festival Garitosis festexaron unha década de traxectoria co concerto de seis grupos na Praza da Vila, e a sociedade La Unión viu cumprido un desexo ao editarse, cunha axuda da Deputación de Lugo, o libro que recolle o século de vida desta entidade, fundada no ano 1919.

Actuación de Sebastopol no festival de blues. AEP

TAMÉN PASOU: Naceu un festival de blues e outro de música folk

A asociación Teixo e o Concello organizaron un festival de blues que durou catro días e encheu a localidade, non só de música senón tamén doutras disciplinas artísticas. Ademais, xurdiron un festival folk vinculado ao Camiño, promovido por Eloi Caldeiro, e o Ribela Love&Nature, de música urbana e electrónica, organizado polo Casino. O humor e a narración chegaron da man do Ultreia et Suseia, que se uniu a eventos consolidados como o Festival de Maxia ou o Esmorga, con El Columpio Asesino como cabeza de cartel.

E ADEMAIS: As Xornadas Xurídicas tiveron como tema a intelixencia artifiicial

As Xornadas Xurídicas Román García Varela do Concello de Sarria chegaron no 2022 ano á súa décima quinta edición, na que trataron como tema a intelixencia artificial (IA). O vicepresidente do Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Ríos, foi o encargado de abrir este foro, seguido por uns 350 alumnos da Uned de varios países. As xornadas, que contaron cunha ducia de expertos e a colaboración do Consejo General del Poder Judicial, foron incluídas no plan estatal de formación continua da carreira xudicial, cunha oferta de 25 prazas.