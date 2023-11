Unha noite de deporte e solidariedade

O deporte e a solidariedade déronse man na noite do sábado na gala anual da Cruz Vermella de Sarria, dedicada nesta vixésima primeira edición á Sociedade Deportiva Sarriana, recentemente ascendida a Terceira RFEF, e na que participaron 160 persoas.

As instalacións de La Unión acolleron esta cita, convertida nunha homenaxe ao histórico club de fútbol da vila, como recoñecemento polo seu labor deportivo, solidario e social, froito do "esforzo" de moitas xeracións por fomentar o deporte dende a canteira e ata acadar a Terceira RFEF, segundo destacou o presidente da asemblea local da Cruz Vermella, Jaime Capellá. A entidade quixo así premiar o traballo da Sarriana como "garantía de futuro de cara a unha sociedade máis saudable".

Por parte da entidade deportiva asistiron xogadores, membros do equipo técnico e directivos, encabezados polo seu presidente, Manuel Sangil, que agradeceu o bo facer dos seus predecesores e a homenaxe da Cruz Vermella. Sangil subliñou a continua colaboración desta entidade co deporte sarriao e reclamou apoio de todas as administracións públicas para que a Cruz Vermella poida contar de novo cunha ambulancia, da que carece dende hai case un ano.

Entrega do agasallo por parte de Jaime Capellá a Manuel Sangil. VILA

Para Jaime Capellá resulta tamén importante que as persoas vinculadas ao deporte reciban formación en primeiros auxilios e que as instalacións dispoñan de material como desfibriladores.

Durante a gala fíxose un breve repaso pola historia do fútbol na vila grazas á documentación recompilada por Xaime Félix López Arias, segundo a cal a introdución deste deporte en Sarria remóntase a 1916 da man do club Celita, fundado por un grupo de mozos que se reunían na Casa de Prado no barrio da Estación e usaban como terreo de xogo o campo de Outeiro ou da Condesa no Mazadoiro.

A cea, servida por Pulpería Neira, contou coa presenza de políticos como a alcaldesa de Triacastela, os concelleiros de Cultura e Deporte de Sarria e edís de todos os grupos da corporación municipal.O acto incluíu a entrega de diplomas por parte da Cruz Vermella a entidades colaboradoras, entre elas, El Progreso. Houbo, ademais, un sorteo de agasallos, música e o firme propósito de continuar con esta gala o vindeiro ano.