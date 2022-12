La noche sarriana de Scaloni

Una peña coruñesa del Deportivo facilitó el contacto de Lionel Scaloni a la de Sarria, en Lugo. No se esperaban que fuese a acceder, pero el futbolista aceptó y lo que iba a ser una cena casi protocolaria acabó como una noche que al menos los presentes nunca olvidarán, por la amabilidad y la personalidad del técnico que encumbró a Argentina.

La cita fue en el restaurante del Hotel Alfonso IX, un 27 de marzo de 2002, dos semanas después de que el Superdépor diera el centenariazo (vencer al Real Madrid en el Bernabéu en la final de la Copa del Rey justo el año del centenario merengue), y a la cena asistieron medio centenar de aficionados de la villa y, por supuesto, Scaloni, que recibió de recuerdo una figura de Sargadelos.

Uno de los asistentes, Fran Pérez, recuerda al lateral deportivista como un futbolista diferente en lo personal. "Desde el primer momento lo vimos como alguien muy amable, simpático y modesto", dice, "y se ve ahora con sus declaraciones templadas en Qatar y con la forma en cómo dirigió a su selección".

Cuando se daba por cerrado el evento, la comitiva extendió la noche por varios locales sarrianos, con la sorpresa de que Scaloni se sintió tan a gusto que se sumó. Recuerdan que no bebió alcohol, de hecho al día siguiente entrenaba, pero que tenía una gran afición por la música y, visto y no visto, se puso a pinchar en el Pub Don Pepe. La noche se hizo corta y entonces Scaloni pidió al presidente de la peña sarriana, Antonio Pérez, hermano de Fran, si podía quedarse en su casa a dormir y así fue. Antes, le pidió una percha para colgar su camisa en el exterior para airearla. No quería llegar oliendo a tabaco al entrenamiento (de aquella se fumaba en los bares). Por la mañana, se levantó y directo a A Coruña al entrenamiento.

No fue la única que vez que estuvo en Lugo. En 2003 participó en un campus en el Ángel Carro organizado por El Progreso.