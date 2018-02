Los nidos de cigüeñas en el tendido eléctrico generan preocupación en Vilapedre

La presencia de nidos de cigüeñas en el tendido eléctrico en la parroquia de San Miguel de Vilapedre, en el municipio de Sarria, genera preocupación entre los vecinos al provocar daños en la red y dejarlos sin suministro.

A causa de la caída de un nido y la rotura del cableado del pasado martes en el núcleo de Pacios los vecinos estuvieron sin luz durante «cinco horas», entre las dos y las siete de la tarde, aseguró una de ellos. Además, ayer continuaban sin alumbrado público.

"Estaba comendo e as barras de luz da cociña empezaron a facer ruído e a apagarse e encenderse. Avisoume unha veciña do que pasaba e os cables do poste de luz estaban facendo uns chispazos e ardendo. Levamos un susto", señaló esta residente.

Los vecinos creen que el problema se debió a que a causa de la lluvia el nido pesaba más y dañó el cableado, que terminó sobre la carretera de Sarria a Lugo (LU-546). El incidente obligó a cortar la vía durante unas dos horas y fue necesario desviar el tráfico. El suceso movilizó a la Policía Local de Sarria, la Guardia Civil, los bomberos del parque comarcal y personal de la empresa de suministro eléctrico.

Este miércoles los restos del hogar de las cigüeñas permanecían junto a la carretera LU-546. También se encontraba tirado otro nido junto a otro poste.

TRANSFORMADOR. Según explicaron los vecinos, el incidente del pasado martes no es el primero de este tipo que ocurre en la parroquia. Afirmaron que con anterioridad se produjeron daños en otro poste del suministro eléctrico a causa de otro nido.

El suceso fue el pasado verano y ardió el cableado y un transformador, por lo que también quedaron sin luz, dijeron. Este incidente también tuvo lugar junto a la carretera LU-546.

Los vecinos consideran que se debería colocar algo, como una barra, en la parte superior de los postes de luz para evitar que aniden las cigüeñas y se produzcan daños en el tendido eléctrico.