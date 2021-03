Ni el cierre puede con el pulpo

Paradela celebra el 15 de cada mes su feria, que este lunes fue descafeinada al estar el municipio en el nivel máximo de restricciones (es el único de la provincia de Lugo que se encuentra en esta situación). Los vecinos únicamente pudieron disfrutar del pulpo, aunque, eso sí, para comer en sus propias casas.

En el mercado solo participaron dos pulpeiras. Desde una de ellas aseguraron que la jornada fue "floxiña", aunque no les sorprendió por las restricciones. Destacó el cumplimiento de las normas en el concello, donde los vecinos "confináronse" ante el brote.

En esta ocasión no acudieron a la feria otros puestos, como de plantas o ropa, ya que desde el Ayuntamiento solicitaron que no lo hicieran por la situación, señaló el alcalde, José Manuel Mato. El concello está cerrado perimetralmente, la hostelería tampoco puede abrir y están prohibidas las reuniones de no convivientes.

El regidor confía en que estas restricciones se puedan relajar a inicios de la próxima semana ante la bajada de los positivos. Si es así pasaría a nivel alto, lo que implicaría poder reabrir las terrazas de bares, permitir la movilidad entre concellos en la misma situación y reunirse hasta cuatro personas no convivientes.

A lo largo de la jornada de este lunes, afirmó, se dieron dos altas (bajando de 14 a 12 positivos) y espera que en el fin de semana queden "sete ou oito" casos activos. Además, en el cribado realizado el viernes y el sábado no se detectaron más contagios, por lo que considera que el brote está "controlado ". Antes de Semana Santa cree que todas las personas afectadas serán dadas de alta y el municipio quedaría "limpo" siempre que no se produzca otro brote.

Los vecinos positivos evolucionan "ben" y puso de ejemplo a la afectada de mayor edad, que estaba deseando pasar la cuarentena y volver a trabajar su huerta