Os nenos de Triacastela presumen de terra

Os rapaces do colexio Eduardo Cela Vila de Triacastela están orgullosos do seu, da súa terra e da súa gran riqueza natural e arquitectónica. Unha pequena mostra do que ofrece este concello pódese ver no museo escolar do patrimonio triacastelao, que acaba de abrir as súas portas con reproducións de varios bens do municipio elaboradas polos propios estudantes.

Os alumnos, desde infantil a primaria, traballaron durante todo o curso na posta en marcha deste proxecto, que foi "coma unha ferramenta de aprendizaxe que conecta todo o que saben", apunta o director do centro, Alejandro González. Foi tal o entusiasmo dos nenos, que queren seguir o próximo ano aportando contido ao museo.

As instalacións están divididas en catro zonas: arquitectura e arqueoloxía, patrimonio histórico, cultura e lingua e natureza. Nelas están presentes algúns dos elementos máis representativos do municipio, elixidos polos estudantes. Ademais de seleccionalos, recopilaron información e elaboraron as maquetas empregando materiais como cartolinas, papel, pedras ou musgo.

Un amplo patrimonio arquitectónico e arqueolóxico

No espazo de patrimonio arquitectónico e arqueolóxico encóntranse, tal e como explica un dos alumnos, Pablo, unha alvariza, Cova Eirós, un pombal e un castro imaxinado polos escolares. "Están sen escavar e recreamos un pouco como sería un asentamento castrexo", sinala o director.

A seguinte parada é a zona de patrimonio histórico coas maquetas, segundo indica Emily, do Camiño Real, a capela de San Mamede e A Ferrería.

Lara encárgase de explicar o que se poden atopar os visitantes no espazo de cultura e lingua. Están unhas vacas cachenas, O Apalpador e as lendas do municipio. Entre estas últimas figuran as historias da capela de San Mamede, o lobo e o raposo, ou o monte Oribio. Tamén se inclúen un libro con pareados feitos polos nenos e varias obras publicadas sobre a riqueza do municipio.

Do patrimonio cultural e lingüístico pásase ao natural, que alberga recreacións do río Oribio, o castiñeiro de Ramil e os seus "800 anos" de antigüidade, como apunta Martín, e o monte Oribio co seu cume, a Pena Soá.

A visita finaliza con tres vídeos

A visita ao museo do colexio remata con tres vídeos elaborados durante o pasado curso e o actual, nos que tamén participaron alumnos e familiares. No primeiro explican que é o concello para eles. A segunda gravación é un resumo dos bens que contempla o museo. Por último, os visitantes visualizan un vídeo sobre a lingua, que foi preparado con motivo do Día das Letras Galegas.

O museo do colexio tamén ten guías, que son os propios alumnos. Para iso fixeron un calendario e en cada xornada un grupiño ensina as instalacións, que se encontran abertas ao público, tanto a veciños como a outros centros educativos ou a peregrinos.

A todos eles están encantados de recibilos os rapaces, aos que lles fai "moita ilusión" mostrar o seu museo. Pódese visitar ata este venres, de 9.30 a 13.30 horas. Os que queiran facelo a próxima semana terán que concertar cita previa no número de teléfono da escola, no 982.82.82.89.

Desde o centro colocaron carteis en establecementos, publicárono nas redes sociais e informaron ás Casas do Maior do municipio ou a colexios da contorna para animar a visitar as instalacións e mostrar o que é Triacastela para os seus nenos.