NECROLÓGICA | Alfonso Hospido

Se nos ha ido un amigo. Bueno, los amigos no se van, desaparecen, pero siempre estarán dentro de nosotros. Alfonso Hospido en nuestro grupo de amigos era todo: el organizador, el pacificador, el conseguidor... Has sido siempre el vínculo de unión de una pandilla que comenzamos en Puebla de San Julián (donde mucha gente te apreciaba) y que tú siempre has procurado que siguiera unida, y lo has conseguido. Pero sobre todo has sido una muy buena persona. Mercedes, sé que te has quedado sin tu amigo y compañero, pero aunque no te reconforte mucho, a lo largo de vuestra vida habéis conseguido tener un montón de amigos y eso no lo vas a perder nunca. Alfonso, los que te apreciamos sabemos que siempre seguirás cuidando de todos los que te conocimos y te admiramos.(Puebla de San Julián).