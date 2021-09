Necroloxía | Iván Tourón: a figura dun bo mestre

Por moitos anos que pasen, por máis vellos que nos fagamos, a figura dun bo mestre, daquel que nos guiou con amor nos nosos primeiros pasos, nunca se esquece. Para centos de nenos e nenas de Sarria ese recordo estará para sempre unido á persoa de Iván Tourón Morais, o director da Escola de Educación Infantil Xela Arias, falecido demasiado pronto aos 40 anos de idade.

RELACIONADO ►Conmoción en Sarria por la muerte a los 41 años del director de la Escola Xela Arias

Cun don único para o ensino, potenciado pola paixón coa que se entregaba ao traballo, Iván converteu o ‘parvulario’ de Sarria en todo un referente da educación na vila, nun centro querido por alumnos, docentes e familiares.

E non era para menos. Abondaba con ver como se empeñaba en que cada inicio de curso fose especial para que os recén chegados se sentisen como na casa, como pelexou para conseguir o servizo de comedor ou como se ilusionou cando hai só uns meses se aprobou a denominación da EEI Xela Arias, poeta sarriá na que todo o alumnado da escola ten xa un máster grazas ao seu labor e do resto do profesorado.

E que dicir do Entroido? Capitaneadas por Iván, as comparsas do parvulario (sempre das máis numerosas) percorreron ano tras ano as rúas da vila desbordando creatividade e implicando a toda a familia, dende os máis pequenos da casa ata os avós. “Vesnos con bos ollos”, respondía ás miñas sinceras felicitacións, coa humildade que só teñen os que realmente son grandes.

Hoxe todo Sarria chora a súa perda. Dende as comunidades educativas ata Peleriños, o grupo de teatro e todos cantos tivemos a sorte de coñecelo. Lembrarémolo sempre co ese doce falar, o seu sorriso eterno e a mirada franca. Emprendiches viaxe, querido Iván, pero quedas afianzado no noso recordo e a semente de amor que plantaches xerminará forte no corazón dos ‘teus’ nenos e nenas.