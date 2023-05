La naturaleza se convierte en arte

La naturaleza es la gran proveedora de los materiales que utiliza el escultor sarriano José Antonio Quiroga para sus obras. Una parte de ellas, medio centenar, se pueden ver hasta el 8 de junio en una exposición en la antigua prisión comarcal de Sarria.

Naturalmente es el título de la muestra, en la que los visitantes pueden encontrar "a creación dun artista aproveitándose do seu entorno natural para facer as súas obras". Así lo explica el propio escultor, quien elabora sus trabajos con materiales que la naturaleza "esgotou", como árboles caídos o raíces llevadas por los cauces fluviales. "O 50% das madeiras proceden do monte e o 50% do río. Ao Sarria débolle moito, é un gran provedor de materais", señala el escultor en una visita a la exposición. Esta se encuentra abierta de lunes a viernes, de 9.15 a 14.00 horas, y para otros horarios se puede consultar en los teléfonos 982.53.06.68 o 982.53.50.00.

También emplea para sus obras piezas metálicas en desuso, que deja con su propio óxido. "Estou descubrindo o óxido, gústame moito traballalo e o seu acabado", indica el sarriano, quien de no hallar materiales suficientemente oxidados lo provoca él mismo con sal, agua y vinagre. "Nunca lle dou tratamento ao metal, deixo que siga evolucionando, ten os seus propios tempos, case sempre incluso a obra mellora", añade. Para rematar sus trabajos emplea "o mínimo" de productos químicos, generalmente cera.

En la antigua prisión se pueden encontrar todo tipo de obras, desde un sillón realizado al vaciar la mitad de un tronco, hasta la bautizada como Monstro do río. Esta tiene para él un significado especial por lo "agradecido" que fue el trabajo. La pieza principal con la que la realizó es un madero que estaba en el embalse de Vilasouto y que quedó al descubierto al bajar el nivel del agua. Lo llevó para su casa y fue componiendo la escultura con otras piezas.

Hay obras que supusieron una gran dedicación como la titulada Treboada, con "400 horas de traballo", y que es su favorita. Otras esculturas también tienen un significado especial, como una realizada en marzo de 2020 por el confinamiento por el covid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de declarar el fin de la emergencia sanitaria por esta enfermedad, por lo que José Antonio Quiroga preparará otra figura conmemorativa, para la que tiene el material desde hace tiempo y estaba esperando este momento.

La exposición, bautizada como 'Naturalmente', está abierta en la prisión hasta el día 8, de lunes a viernes, de 9.15 a 14.00 horas

El sarriano también exhibe tallas. Según señala, estas requieren un método. "Gústame a talla pero non o método. Gústame sacar de dentro o que levo e o que deixa facer a obra, son máis de crear que de seguir un método", explica.

Metales

En la muestra se pueden encontrar esculturas realizadas con hierros reciclados, como una guitarra elaborada con catalinas y cadenas de moto, el disco de la fresa de un tractor y arandelas. Para crear esta obra tuvo que aprender a soldar, para lo que contó con la colaboración del también artista Miguel Torre.

Otra pieza de hierro y también muy especial es Pelegrín, la mascota del Xacobeo del año 1993. Le dio vida con dos catalinas de moto, las partes metálicas de la rueda de un carro del país y restos de un arado. José Antonio Quiroga nunca realiza dos obras iguales, excepto Pelegrín por el gran significado que tiene para Sarria al estar el municipio en pleno Camino de Santiago.

La mascota del Xacobeo 93 también se puede ver en la antigua prisión. Para el artista supone una "gran satisfacción" exponer en este inmueble. "Ten un significado especial porque foi unha prisión preventiva e agora é un local dedicado a cultura e a arte. Éncheme de ledicia formar parte do cambio de uso que tivo o edificio", afirma el escultor sarriano.

Este ofrece sus obras a concellos u otras instituciones que estén interesadas en exponerlas. "O sentido de facer estes traballos é desfrutar facéndoos e que a xente os desfrute", afirma. También le gustaría si alguien le pudiera ceder un local que tenga vacío, mientras que no tenga uso, para poder contar con una muestra permanente como ya tuvo en un bajo en la calle Matías López. Así quiere dar a conocer su trabajo, que es "divertido e fascinante pola cantidade de posibilidades que hai vivindo onde vivo".