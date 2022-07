Nace en Sarria un festival folk vinculado ao Camiño con tres días de concertos

A oferta cultural de Sarria verase incrementada co nacemento dun festival dedicado á música folk e vinculado ao Camiño de Santiago como elemento singular deste concello. Serán tres días de concertos gratuítos, do 22 ao 24 deste mes, coas actuacións na Praza da Vila do grupo catalán Ros, o canario Miguel Afonso, os galegos Brath, Manuel Luna (Cantabria) e Korrontzi do País Vasco.

O sarriao Eloi Caldeiro é o promotor deste Folk no Camiño Fest, na que colaboran tanto Concello como Xunta a través do Xacobeo.

Segundo explicou, o evento bebe daqueles festivais organizados por el mesmo no 1993 e xorde co afán de consolidarse como unha cita ineludible nas datas próximas ao 25 de xullo. "Sarria, como o lugar máis importante do Camiño Francés, necesita unha serie de actividades que fagan que a xente pernocte aquí. Que pase xente é interesante, pero que quede é moito máis", afirmou.

O proxecto non só busca unha continuidade no tempo, senón tamén ampliarse con máis actividades, internacionalizarse con grupos doutros países e converterse no futuro nun festival "familiar" que se celebre "a carón do río con merendas", implicando tamén á Bretaña francesa por medio dos lazos de irmandade que ten Sarria.

Esta primeira edición comezará o día 22, ás 23.30 horas, co concerto de Ros, a nova andaina do artista Ricard Ros i Roig, centrada na tradición musical catalá e na súa cornamusa, o sac de gemecs.

O 23, a partir das 23.00 horas, será a quenda do destacado acordeonista canario Miguel Afonso e de Brath, a banda que lidera Caldeiro, con 42 anos de traxectoria e pioneira na incorporación ao folk galego de instrumentos ata daquela reservados para o rock.

O Folk no Camiño rematará o día 24, coas actuacións (ás 23.00 horas) do investigador, xornalista radiofónico, compositor e arreglista Manuel Luna e da banda Korrontzi, cos seus sons tradicionais cun aspecto contemporáneo.

O festival foi presentado xunto ao monumento ao peregrino polo alcalde, Claudio Garrido; o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias; a concelleira de Cultura e Camiño, Reyes Abella; e os edís José Antonio García e José Manuel Bello.

Arias destacou o apoio da Xunta a este tipo de actos, que xogan un papel "fundamental" na dinamización cultural e turística dos concellos e que axudan a "descentralizar" a programación e chegar a máis público. Lembrou tamén que, só ata xuño, xa se entregaron 160.000 compostelas, o que supón máis que en todo o ano 2019.

Pola súa banda, o alcalde subliñou que o Concello e Eloi Caldeiro levan moito tempo en conversas para celebrar un festival folk vinculado ao Camiño, que agora se fai realidade e "con vocación de continuidad". Garrido agradeceulle ao músico "la colaboración que siempre tiene con el Ayuntamiento en todos los temas culturales".