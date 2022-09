Nace en O Incio una asociación para preservar el patrimonio

La asociación As Cavarcas ha sido constituida en O Incio con el objetivo de preservar el patrimonio histórico del municipio e impulsar su conservación y su cuidado, con actividades formativas para dicho fin.

"A asociación naceu este verán, e basicamente créase para a defensa do patrimonio natural, cultural e histórico do concello do Incio, con actividades promovidas neste, para recuperar as cousas que se están perdendo e ás que non chegan as administracións. É por iso que dende a asociación querémoslle dar visibilidade e axudar no que se poida", explica su presidente, José Moscoso.

El proyecto se crea a raíz de la inquietud de un reducido grupo de personas. "Fixémolo público e a xente pois animouse, tendo xa sobre uns 30 afiliados. Viamos que hai moito patrimonio na nosa zona que se está botando a perder, tanto material como inmaterial", cuenta, poniendo en valor el pasado de O Incio y recalcando que hay que cuidar lo que queda de él.

"De feito, fixemos un curso sobre inxerto e mantemento de castiñeiros, con moi boa acollida, dunhas 40 persoas, vendo así que a xente si que ten interese por este tipo de cousas", comenta Moscoso, orgulloso del recibimiento que tuvo su primera actividad, orientada al cuidado del monte.

"Fixemos conxuntamente o curso de castiñeiros e a asemblea aberta da presentación da asociación. Unha cousa foi ligada á outra, e non contabamos cunha acollida tan boa como a que houbo. Nela explicamos o noso propósito", continúa exponiendo sobre el primer día de actividad, en el que presentaron la asociación de cara al público y sentaron sus bases.

Sobre las siguientes iniciativas que promoverán, José Moscoso comenta que "conxunto co xa organizado, temos o 24 de setembro un curso de poda de frutais, que é unha continuación do primeiro sobre inxerto e mantemento. Isto culmina a primeria xornada da asociación, que dará paso a máis actividades, como un curso micolóxico, entre outras".

Afiliación. El colectivo, que tuvo un puesto en la Feira de Artesanía de O Incio, dispone de formularios de afiliación para la gente interesada en colaborar. Para hacerlo, el presidente dice que "pódense poñer en contacto por teléfono e mediante o correo electrónico asca[email protected]".

"As actividades son gratuítas, e agradecemos as afiliacións, de 12 euros anuais, para axudarlle á asociación", explica.