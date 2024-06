O Muvicla de Láncara achega o rural galego ata Madrid cunha exposición

O Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (Muvicla) de Láncara levará o rural galego ata Madrid a través da exposición Coidamos da terra. Coidamos da xente, que se poderá ver na Casa de Galicia entre os días 4 e 31 do vindeiro mes de xullo, formada por doce paneis explicativos e maquinaria agrícola.

O responsable do Muvicla, Marcos Vázquez, achegará para esta mostra dende a casa de labranza familiar de Trasliste unha grade de refino e un carro construídos ambos por seu avó Ernestino Marey, do Corgo, así como un arado prerromano cedido ao museo pola familia de Manuel Fernández de Baralla e unha limpadora de cereal doada por uns veciños do Corgo.

A exposición complétase con 12 paneis con textos do museólogo, arqueólogo e historiador Felipe Arias, e cunha selección de cadros de artistas galegos propiedade dun coleccionista de Láncara.

Unha casa de labranza de 200 anos

Deste xeito, o visitante poderá percorrer a evolución da Casa de Vázquez, con máis de 200 anos de historia, convertida nunha explotación agrogandeira con certificacións ecolóxicas e, dende o 2019, no museo do campo e da locomoción agraria, que xa acadou un premio a nivel estatal por fomentar o desenvolvemento rural.

A exposición pretende tamén "amosar a cultura da terra galega, usando o atractivo da arqueoloxía industrial agraria para afondar nas capacidades das persoas, descubrir vocacións e atraer talento para traballar no campo".

"Estamos moi ilusionados", afirma Marcos Vázquez, quen quere transmitir "positividade e ilusión" cara o medio rural cando se cumpren cinco anos da creación do Muvicla e un cuarto de século certificando produtos ecolóxicos.

Haberá charlas e proxectarase un documental

A exposición será inaugurada o 4 se xullo, ás 19.30 horas, polo director da Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, e outras autoridades.

Ao longo do mes haberá actividades complementarias, que comezarán o día 12 coa proxección do documental sobre a primeira peregrinación a Santiago en tractor de época, do 2008, e cun encontro de asociacións relacionadas coa arqueoloxía industrial agraria.

O 18 terá lugar unha mesa redonda con varios ponentes que falarán sobre o glamour do rural ou o programa Da escola á granxa, da Deputación Provincial de Lugo.

Por último, o día 25 presentarase o proxecto Agricolae Mundi e a publicación que recolle as tres xornadas celebradas no Muvicla sobre as alternativas ao uso do petróleo en aplicacións agrícolas.