O Muvicla acolle un encontro sobre enerxías cunha ducia de relatores

O Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (Muvicla) de Láncara, dentro do seu obxectivo de funcionar tamén como un "centro de reflexión", organiza o mércores día 2 de novembro unhas xornadas sobre alternativas ao uso do petróleo en aplicacións agrícolas. Este foro, que se celebra por segundo ano consecutivo, contará cunha ducia de expertos e, por primeira vez, acadará unha dimensión internacional ao participar como relator o presidente da Associaçao Portuguesa de Tracçao Animal, João Brandão Rodrigues.

Segundo explica o director do museo, Marcos Vázquez Marey, trátase de poñer enriba da mesa un tema tan importante para o futuro como "os usos sostibles da enerxía" sen deixar de "ser fieis aos nosos principios, transmitindo a importancia do campo".

De feito, estas xornadas celebraranse nunhas antigas cortes de gando da parroquia de Trasliste, hoxe reconvertidas en museo da man de Marcos Vázquez, e serán retransmitidas por internet.

Comezarán ás 10.00 horas coa benvida da presidenta da Asociación de Amigos do Muvicla, María José Bande, seguida da inauguración por parte da deputada de Medio Rural, Mónica Freire, e da introducción a cargo do gandeiro e investigador do Laboratorio do Territorio da USC, Quico Ónega.

Pola mañá, intervirán o responsable de proxectos de Reganosa, Daniel López, que falará sobre o impulso da economía circular en Galicia; o profesor de Economía Aplicada Xoán Ramón Doldán, que analizará as alternativas ao petróleo; e João Brandão, que abordará os desafíos e oportunidades da tracción animal no século XXI.

Queremos que o museo sexa tamén un centro de reflexión e un lugar para transmitir a importancia do campo, di o director do Muvicla

Tras o xantar e a visita guiada ao museo, será a quenda dunha mesa redonda baixo o título Agricultura e alimentación, con que enerxía?, moderada polo xornalista da TVG Manuel Cruz. Debatirán a técnica en xestión medioambiental da Deputación, Andrea Macho; o labrego Antonio García, socio da SAT San Antonio, de Palas de Rei; o biólogo e responsable da granxa Pazo da Caldaloba, Francisco Xavier Fernández; o enxeñeiro agrícola Celso Pérez, de Manto Maquinaria; o director da revista Vaca Pinta, José Manuel Gegúndez; e a xerente do GDR Montes e Vales Orientais, Fe Álvarez.

Esta última entidade achega financiamento para o foro xunto coa área de Medio Rural da Deputación. Colaboran tamén El Progreso, Manto e Transmedia.

A clausura, ás seis da tarde, correrá a cargo do fundador de Durán Maquinaria Agrícola, Antonio Durán. Como despedida, Marcos Vázquez e Brais Vázquez interpretarán, con gaita e percusión, a peza Airiños Aires. Non será a única actuación musical, xa que pola mañá, ás 11.25 horas, tocará o director da Banda Filharmónica de Lugo, Iván Martínez.

A xornada poderá ser seguida de xeito presencial por 50 persoas, anotándose en [email protected] Os interesados en ver a retransmisión por internet deberán comunicalo ao mesmo correo para recibir o enlace.