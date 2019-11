O grupo A Quenlla, con Baldomero Iglesias 'Mero' á cabeza, sacou un disco coas cantigas do trobador samanense Martín de Padrozelos, que se cre que é o primeiro expoñente da lírica medieval galega. Para a formación foi "un reto" musicar as dez pezas do autor, quen protagoniza este sábado unha xornada en Sarria.

Foi "complicado" porque non chegou ata a actualidade a súa música. "Perdeuse. Nós fixémolo desde unha música que podía ser daqueles tempos, pero con instrumentación e arranxos de hoxe. Foi un esforzo grande, pero todos os soños, como foi este, custa moito facelos realidade", indica. Tamén foi difícil porque "son formas e estruturas poéticas de case hai mil anos, o primeiro problema que hai é de non entender a letra, a lingua evolucionou tanto desde aquela". "Por iso no libreto que fixemos no disco vai coma unha tradución desde texto para que se entendera a día de hoxe", engade.

"Catro meses" dedicaron a gravar este traballo, titulado Trobador no Camiño. Con el búscase "poñer en valor" esta figura "descoñecida". "Fálase moito de Gonzalo de Berceo, pero da nosa literatura medieval fálase pouco e de Martín de Padrozelos, en concreto, moi pouquiño", lamenta o músico, quen asegura que cando descubriu o poeta foi para el unha "sorpresa" coñecer que "ao lado tiñamos un trobador importante e destacado".

Do autor, que "se supón que era un monxe", chegaron ata a actualidade unha única cantiga de amor e nove de amigo, que están recollidas no Cancioneiro da Vaticana e no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. "Temos que ir fóra para buscar as súas obras. Aquí non quedou nada. Daste conta que traballos como os de Martín de Padrozelos tivo que haber centos que se perderon, melodías, debuxos, códices...", opina.

Trobador no Camiño é o primeiro disco da nova etapa de A Quenlla, que invita a gozar da poesía "tan reconfortante" de Martín de Padrozelos.