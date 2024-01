Música rock con selo sarriao

Os afeccionados ao rock están de sorte en Sarria co nacemento dunha nova banda, de nome Baixo Zero, centrada neste estilo musical e con temas en galego, castelán e inglés. Defínense como "un grupo de pobo", ao que lle gusta estar en contacto co público e malia a súa recente creación, hai apenas tres meses, xa ofreceron tres actuacións e teñen pechados outros concertos.

Ao fronte da formación atópase o sarriao Marco Rodríguez, vocalista, acompañado do guitarrista monfortino Luis Rodríguez e dos irmáns do Saviñao Miguel e Andrés López, guitarra e batería, respectivamente. Todos eles móvense dende hai tempo no ambiente musical, que os levou a confluír neste novo proxecto, para o que tomaron como nome Baixo Zero porque non tiñan baixista. "Está en busca e captura, como dicimos nós. E quixemos facer do defecto unha virtude poñéndolle este nome ao grupo", bromea Marco.

No seu caso canta dende que ten uso de razón. "Tristemente non hai moitas escolas de voz e menos cando eu tiña dez aniños", explica, por iso a súa formación foi en parte autodidacta e en parte aprendendo da xente máis próxima, como o mestre Jesús Arenas, que lle ensinou guitarra cando estudaba no convento e a quen se mostra moi agradecido.

Durante "moitísimos anos" formou parte da Coral Polifónica de Sarria —"algo que teño no meu corazón", asegura— e dedicouse tamén a facer colaboracións puntuais con outros grupos e actuar como solista en eventos.

"Esta é a primera vez que entro nunha banda seriamente e vou con ela ata a fin do mundo", afirma. Aos seus 33 anos, embarcouse neste proxecto cos tres músicos de Monforte e do Saviñao, de entre 18 e 19 anos, formados na escola Creativa da cidade do Cabe.

Nestes inicios contan coa axuda impagable da asociación Buril, que lles facilitou o local de ensaio, onde se xuntan cada sábado, ademais de prestarlles material se o precisan e programarlles actuacións. "Recibíronnos cos brazos abertos e son un apoio moi grande para a banda. Son os mellores", resume Marco Rodríguez.

Comezaron así a preparar un repertorio de música rock, "en todos os seus paus". "Imos explorando camiños, podemos tocar dende Celtas Cortos hasta System of a Down. Non temos aínda un estilo pechado, gústanos xogar con todo o abanico que hai no rock. De feito tamén estamos empezando a experimentar algunha canción de ska", comenta o sarriao.

"Unha das cousas que nos gusta é meter repertorio en galego, que non é algo que se vexa moito. Gústanos facer fincapé na lingua", engade. Por iso, incorporan temas dos Herdeiros da Crus, do Xabarín ou mesmo algún poema musicado de Rosalía de Castro.

A súa estrea como grupo foi no mes de novembro nunha xuntanza de Sarria Bikers, á que seguiría un concerto no Buril como teloneiros e unha actuación en decembro durante a entrega do premio de poesía Fiz Vergara Vilariño.

A banda, aberta a todo tipo de contratacións, amósase agradecida por estas oportunidades, tanto ao motoclub, como ao Buril e o Concello de Sarria, ao tempo que xa ten comprometidos máis concertos. Así, Baixo Zero subirá de novo aos escenarios o 29 de marzo no Buril, a mediados de maio na concentración de Sarria Bikers e en xuño nas festas de San Xoán, o que lles fai "moita ilusión".