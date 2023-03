La música no para en Buril

Buril suena a metal y rock, pero también a punk, electrónica, blues o hip hop. Esta asociación cultural, deportiva y ecológica nació hace cerca de seis años en Sarria y desde entonces no dejó de sonar la música, excepto en el obligado parón de la pandemia del coronavirus. La entidad organizó multitud de conciertos, pero también otras actividades, desde talleres hasta teatro.

El 30 de abril de 2017 vio la luz este colectivo de la mano de Arturo Carballeira, Manuel Piñeira, Roi Alberte y David Rodríguez. Su sede se ubica en la Travesía Mueblenorte, entre las calles Nova y Liberdade, y por ella pasaron grupos nacionales pero también de otros países. Sin ir más lejos, en las próximas semanas tiene programados conciertos de bandas de Francia, Portugal o Grecia.

"Case todas as semanas, ata o verán, temos actuacións", explica David Rodríguez, actual presidente de la entidad, cargo que va rotando. Según cuenta, tienen muchas formaciones en "lista de espera, grupos que queren vir actuar e se puxeron en contacto con nós". "A maioría non son profesionais, son amateur", apunta.

Desde Buril están abiertos a todos los estilos musicales, "non discriminamos a ninguén". Principalmente acoge conciertos de metal y rock, pero también de blues, música electrónica, hip hop o rap.

El colectivo ha programado para las próximas semanas una fiesta de música electrónica o el festival Punkis de Aldea, con 22 bandas

Para las próximas semanas tiene ya previstas numerosas actividades. El sábado actuará el grupo Musel, mientras que el 18 será el turno de Hard Trip. Ya el 25 celebrará una fiesta de la nueva música electrónica gallega con Garza como anfitrión. Los franceses Ayatollah cerrarán el día 30 los conciertos de Buril programados para marzo.

Todas las semanas de abril también estarán ocupadas, destacando el día 22, cuando organiza el festival Punkis de Aldea. Este "volve ao grande", con 22 grupos. Cada uno actuará "40 minutos", por lo que la música empezará a sonar al mediodía y no parará hasta la noche. "Será un evento espectacular pola cantidade de bandas. Empezamos a chamar e xuntámonos con moitos", afirma Rodríguez.

El colectivo también es sede de grupos y actualmente ensaya en él O Sudor do Tractorista. También lo hicieron otros, como uno de pandereteiras, y en ocasiones Untides o Xerezade. "Están as portas abertas aos grupos colaboradores, cadrando datas", señala.

No solo de música vive Buril, pues en estos años programó talleres, como de pandeiro o pintura, o recientemente una ruta de la memoria para recordar el pasado del municipio. Además, contó con un equipo de fútbol gaélico, aunque se encuentra en "stand by" al no disponer de jugadores suficientes. Su intención es retomarlo.

La asociación no recibe ayudas para sus actividades, sino que se financia con donativos, de los actos que organiza y de las aportaciones de los socios. De cara al futuro la entidad es "cortoplacista" y no se marca ningún objetivo, solo "seguir vivos, que non é pouca cousa, e continuar traendo música e actividades". En este sentido, Buril invita a personas que lo deseen a realizar algún taller en el colectivo: "Todo o que sexa promoción da cultura temos abertas as nosas portas", afirma el presidente de un grupo que no para.