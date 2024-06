O Museo Provincial de Lugo expón unha ámboa realizada en Samos no ano 1706

O Museo Provincial de Lugo expón unha singular peza de cerámica elaborada no concello de Samos no ano 1706 e coñecida como a ámboa dos anxos. Trátase dunha obra de especial valor patrimonial pola súa antigüidade, estado de conservación e decoración.

Segundo informou a área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, encargada da xestión do museo, nesta ámboa destacan catro anxos cuxas cabeza sobresaen entre grandes ás executadas por medio de incisións. Entre eles intercálanse catro vieiras, feitas tamén con molde e rodeadas de motivos fitomórficos.

A parte superior da peza conta con dúas inscricións. Unha delas, en relevo, indica o nome do propietario: "Soi de R. Díez de Valcarce Vázquez y Quiroga". A outra, incisa, confirma a data de elaboración (18 de agosto de 1706) e identifica o oleiro, Franco antto Gomez.

Esta obra puido verse na exposición Conciencia dunha tradición, formada por olaría de Samos, Mondoñedo, Bonxe e Gundivós, que estivo aberta entre febreiro e maio no Vello Cárcere de Lugo. Unha vez rematada a mostra, foi depositada polo seu propietario no Museo Provincial.

As ámboas son grandes recipientes de barro que se empregaban principalmente para almacenar viño e outros líquidos. Algúns exemplares, coa boca máis ancha, servían tamén para gardar o gran. Adoitan presentar unha forma esférica alongada, co corpo percorrido de xeito transversal por finas liñas ou tiras de barro, decoradas cunhas marcas que o oleiro realizaba co dedo mentres a peza xiraba no torno.