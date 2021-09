Seis mujeres "reais" centran en Sarria un documental a favor de la igualdad

Pilar, Belén, Carmen, Teresa, Rosario y Milagros son seis mujeres "reais", vecinas de Sarria, que protagonizan un documental "a prol da igualdade". El trabajo, promovido por el Concello, acerca a los espectadores su vida y experiencias, y ellas también dan su opinión sobre igualdad, lo avances en esta materia y lo mucho que todavía queda por conseguir.

Mulleres de Sarria fue presentado ayer en la casa de la cultura con la presencia de cinco de las participantes; el alcalde, Claudio Garrido; la concejala de igualdad, Geni Valcárcel, y la directora de Coeduca, Pilar Porral. Esta última entidad, una consultora de educación, fue la encargada de elaborar el documental, "un dos proxectos máis especiais da concellería", indicó Valcárcel en el acto.

Espera que el trabajo "nos sirva para ser mellores e como aprendizaxe a prol da igualdade", lo que es "tan necesario e importante". El regidor destacó que el documental "pone en valor a seis mujeres que representan en una sociedad como Sarria la igualdad" y aguarda que "esta pequeña contribución sirva para esta lucha por la igualdad".

Ambos agradecieron a las seis vecinas su participación en el filme. Son mujeres con vidas, circunstancias y edades muy dispares, desde los 20 hasta los 88 años. La más joven es Belén Jiménez Vargas, una estudiante de un ciclo superior de administración y finanzas que busca seguir formándose y lograr un trabajo estable, cuenta. La sarriana, de etnia gitana, es una mujer que rompe estereotipos. Asegura que tuvo "muy pocas" experiencias de racismo e invita a concienciar a los niños desde muy pequeños para "no tener esa barrera".

La más veterana es Milagros Vázquez Seijas, de Goián, quien recuerda que hace años la vida era de "moito traballo e moita miseria". Tuvo cinco hijos y ocho nietos y está a punto de ser bisabuela.

Otra de las protagonistas es Teresa González Casas, de Manán, quien es administrativa y ganadera. Pilar García Piñeiro es la cuarta generación de Panadería Pallares de Sarria, para lo que "levas algo nos xenes que che fai continuar", y ahora sigue sus pasos su hija. Otra empresaria, pero del ámbito de la abogacía, es Carmen José López Rodríguez, quien puso en marcha un despacho con 28 años y fue presidenta de la Federación Gallega de Jóvenes Empresarios. "A figura dos meus pais foi fundamental, emponderáronme", dice. Rosario Rey Lago -la cual no pudo asistir al acto- es una técnica de emergencias sanitarias que dejó Buenos Aires en 2003 con su marido y sus tres hijos para trasladarse a Sarria. Se trata de un viaje de vuelta, pues su familia había emigrado a Argentina y ellos regresaron a la tierra de sus raíces.

DERECHOS. A lo largo de los 45 minutos del documental hablan también sobre la igualdad. "Antes non había ningún dereito", afirma la más veterana. Todas coinciden en que todavía queda mucho por hacer, como en el ámbito laboral para, por ejemplo, el acceso de las mujeres a puestos directivos o combatir la "fenda salarial", manifiestan las protagonistas.

En las tareas del hogar el reparto es "moi desigual", ya que "cargamos co traballo da casa (a maioría das mulleres)". También la conciliación "segue recaendo moito" sobre ellas y Rosario Rey considera que habría que "flexibilizar el trabajo". "A conciliación ten que ser un compromiso de toda a sociedade", opina la abogada Carmen José López.

Otro de los asuntos que abordan es la violencia de género, un "problema moi grave da sociedade", dice Pilar García, y coinciden en que la prevención es clave. Criar en igualdad es fundamental, añade Teresa González.

Las seis mujeres rematan dando unos consejos para las próximas generaciones. Llaman a que "te resbale lo que digan de ti", a "non perder o conseguido" y a "seguir loitando moito, non deixarse amedrentar" porque "falta moito por conseguir dereitos no tema empresarial, familiar...". "Todavía queda moito camiño por percorrer, que sigan dando batalla", demandan estas seis mujeres.