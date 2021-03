Mueren 13.000 pollos por continuos cortes de luz que enfadan a O Páramo

Los vecinos de O Páramo están indignados ante "continuos " y "prolongados" cortes de suministro eléctrico que se producen en el municipio desde hace unas dos semanas. Estas interrupciones causan importantes perjuicios a los parameses, siendo el más grave la muerte de unos 13.000 pollos en una granja de Piñeiro tras un corte de luz.

Esta incidencia ocurrió el viernes en una explotación con más de 40.000 animales, divididos en dos naves. Después de una interrupción del suministro no arrancó el generador, provocando la muerte por asfixia de alrededor de 13.000 pollos, explica el propietario de la granja. Desconoce la causa de que no entrara en funcionamiento el generador, pero una pieza estaba "queimada" y lo achacan a los "golpes de luz".

Se trataba de animales, dice, que estaban ya listos para abandonar la explotación. Por ahora, no tiene una valoración de las pérdidas, aunque considera que serán "bastantes". Los cortes en el suministro están causando muchos problemas a los vecinos, como en una casa de turismo rural. El propietario asegura que es "terrible estar así en pleno siglo XXI". Desde noviembre, dice, tienen cortes "dos o tres veces por semana como mínimo", pero la situación se agravó desde hace 15 días. Sin ir más lejos, el último ocurrió este lunes, comenzando poco antes de las diez de la mañana y prolongándose durante unas dos horas.

En su caso disponen de un grupo electrógeno, pero no tiene autonomía para varias horas. En un bar aseguran que sufren apagones puntuales "moitas veces ", una problemática que se agrava últimamente. También les causan importantes perjuicios, sin poder servir café de máquina, menos mal que elaboran "de pote", afirman.

"Podes entender que un día de temporal teñamos un corte, pero sen haber temporal, non"

COLEGIO. Por su parte, en el Ceip O Páramo este mismo lunes el servicio de comedor "non funcionou con normalidade" y tuvieron que "improvisar o menú", asegura la dirección del colegio. No dispusieron de calefacción y ante la necesidad de ventilar por protocolo anticovid, los niños "pasaron frío", lamenta. Además, no tuvieron teléfono durante buena parte de la mañana y no pudieron trabajar con los ordenadores.

En el consistorio tampoco pudieron trabajar con normalidad, apunta el alcalde, José Luis López, quien se queja de que desde la compañía eléctrica no les dan mayores explicaciones sobre las causas de los cortes.

También tienen problemas en el centro de salud, donde vecinos aseguran que se llegaron a perder vacunas. En la farmacia no pueden acceder a las recetas de los pacientes. "No podemos trabajar, la gente no tiene por que saber el nombre de la medicación", explican desde el establecimiento.

Un ganadero señala que en dos jornadas las interrupciones del suministro le obligaron a retrasar la hora de ordeño, lo que "estresa" a las vacas. Al hacerlo una hora más tarde de lo habitual pueden perder "un litro" de leche por animal, afirma. Para evitar estos perjuicios tenía un generador, pero no era suficiente y tuvo que comprar uno mayor, suponiéndole un desembolso de "10.000 euros", cuenta.

"Meu pai ten unha máquina de osíxeno e temos un grupo eléctrico para emerxencias, para saír do paso, pero non se pode estar así"

"Podes entender que un día de temporal teñamos un corte, pero sen haber temporal, non", manifiesta el paramés. También se queja de que solicitó hace año y medio un aumento de potencia y todavía no se lo dieron. "É de vergoña. Non podemos estar pagando luz ao prezo que o facemos e ter estes problemas", dice.

Otro vecino lamenta la duración de los cortes, siendo el de este lunes, de unas dos horas de duración, "dos máis curtos", pues alguno alcanzó hasta las "cinco horas", como el domingo. "Hoxe funciona case todo con electricidade e paralízate. Non podes poñer a calefacción, lavar a roupa... Meu pai ten unha máquina de osíxeno e temos un grupo eléctrico para emerxencias, para saír do paso, pero non se pode estar así", denuncia.

Otro paramés explica que su hijo teletrabaja y con los cortes tiene que ir a las instalaciones de la empresa o recuperar los días. "É lamentable. Unha cousa é un día, que avisen se vai haber cortes, pero non así sempre", lamenta.