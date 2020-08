Muere en el hospital un tercer usuario de la residencia de O Incio

Un tercer usuario de la residencia de mayores de O Incio diagnosticado de coronavirus fallecióeste sábado en el hospital Lucus Augusti al que había sido trasladado. Se trata de un sexagenario que, según la Consellería de Sanidade, presentaba patologías previas.

El fallecimiento de este varón (en cuya edad existe una discrepancia entre 66 y 68 años en función de las fuentes oficiales consultadas) viene a sumarse al de otros dos internos de este mismo geriátrico, que se encuentra intervenido por la Xunta tras producirse un contagio múltiple.

El número de positivos en Covid- 19 en este centro de la fundación San Rosendo se mantenía este sábado en 56 mayores y 8 trabajadores, cuyos contactos siguen siendo rastreados para determinar el alcance del brote. Los residentes afectados permanecen separados en la primera planta del geriátrico, donde reciben la comida y atención en sus habitaciones.

Al menos otro de los internos de la residencia de O Incio fue trasladado en las últimas horas al hospital lucense, si bien su caso nada tiene que ver con el Covid-19 dado que dio negativo en dos tests.

El Concello de O Incio, que dirige Héctor Corujo, expresó este sábado su pesar por este nuevo fallecimiento, al tiempo que mantiene el refuerzo en las tareas de desinfección y la suspensión del servicio de ayuda en el hogar y de todos los eventos que puedan conllevar una aglomeración de personas. Tras conocerse este brote, el regidor popular solicitó que se practicasen pruebas PCR a toda la población.

El grupo municipal socialista reclamó también a la Xunta la realización de estos test al conjunto de los vecinos, para lo cual propuso que se habilite en la localidad una carpa móvil o bien se utilice el centro de salud al estar cerrado por las tardes. Justifican esta medida en que "o número de casos detectados no concello porcentualmente por habitante é o máis alto da área sanitaria de Lugo". Recuerdan, además, que la residencia "ten moito vínculo e raíces co resto do municipio".

El partido pide también un refuerzo de la atención primaria al tratarse de una población muy envejecida, la activación de la aplicación para móviles Radar Covid y un nuevo reparto de mascarillas entre personas mayores por parte del Concello, al que ofrece colaboración. De igual modo, propone ayudas para empresas y manda un mensaje de ánimo.

Mientras, en el municipio de Sarria continúa el goteo de Covid- 19 con un nuevo positivo conocido este sábado, en una jornada en la que también se detectaron casos aislados en algún otro ayuntamiento de la comarca.