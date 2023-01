Movimientos tectónicos en la política de Samos

La carrera electoral en Samos se presenta con varias incertidumbres, donde los rumores sobre un posible tanteo por parte del PP al alcalde socialista, Julio Gallego, no han hecho más que aumentar tras una reciente reunión entre representantes del PP provincial con afiliados y simpatizantes del partido en este municipio.

Durante el encuentro, se analizaron las encuestas que manejan desde las filas populares y se puso sobre la mesa la búsqueda de un "candidato ganador" para recuperar una alcaldía que el PP no tiene desde la retirada de Carlos Belón.

Según algunos testimonios, los representantes provinciales no dieron ningún nombre, pero los propios afiliados preguntaron por los comentarios que circulan por Samos sobre posibles contactos con el alcalde socialista, que no les fueron negados. La versión que les trasladaron fue que hubo tanteos pero que de momento no existe ningún acuerdo ni nada cerrado.

El actual portavoz del PP, José Fernández, no se pronuncia por ahora y tampoco lo hace el regidor socialista, que no confirma ni desmiente y explica que por lo de pronto no tiene tomada ninguna decisión sobre su futuro político.

Julio Gallego gobierna en Samos desde 2007, cuando el excalcalde popular Carlos Belón dejó la primera línea de la política después de 20 años como regidor. En aquellas elecciones, Gallego llegó por primera vez a la alcaldía en un pacto con Terra Galega y Partido Galeguista. En los comicios de 2011 integró en su lista a concejales de estos dos partidos y obtuvo su primera mayoría absoluta, que revalidó en 2015 y en 2019.

En las últimas municipales, el PSOE perdió un concejal, pasando de seis a cinco, pero conservando esa mayoría absoluta, frente al PP que se mantuvo en dos ediles, CxG que conservó el representante que tenía y BNG que recuperó un edil después de 12 años de ausencia en la corporación samonense.

A pocos meses de las elecciones, en este municipio ningún partido ha anunciado sus candidatos y la población está a la expectativa de si se producen o no movimientos tectónicos. Lo que parece claro es que repetirá la portavoz del BNG y también se especula con la continuación del concejal independiente Xosé Real, aunque con otras siglas tras darse de baja en octubre de 2019 de CxG, el partido con el que se había presentado.