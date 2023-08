Unha mostra honra en Sarria a Elías Valiña, o gran pioneiro do Camiño

A antiga prisión de Sarria, concello natal do crego Elías Valiña, acolle dende este xoves e ata o vindeiro día 31 unha exposición multimedia que rende homenaxe a este gran pioneiro, estudoso e revalorizador do Camiño de Santiago. Esta mostra didáctica difunde o labor do cura do Cebreiro, inventor da frecha amarela, "home de acción e ao mesmo tempo un intelectual", en palabras do comisario, Aser Álvarez, a quen tamén se debe o documental biográfico sobre a súa figura.

Trátase dunha exposición itinerante, promovida pola Sociedade Anónima do Xacobeo e Turismo de Galicia, cuxo director, Xosé Merelles, asistiu onte á inauguración xunto co alcalde, Claudio Garrido, varios edís e os deputados Antonio Ameijide e Carmen José López.

Acudiu tamén a sarriá Mercedes Vázquez, autora dalgunhas das fotografías que compoñen a mostra, xunto con imaxes inéditas do propio Elías Valiña e outras de Naiara Esparís e Francisco Castro.

A exposición Os Camiños de Elías Valiña preséntase como unha homenaxe a este persoeiro nado no 1929 e falecido sesenta años despois. Esta iniciativa xorde "dunha historia de amor polo Camiño de Santiago, que hoxe non sería o mesmo sen a presenza, o amor e o traballo de Elías Valiña e da súa familia", dixo Aser Álvarez, para quen Valiña demostrou que "un pequeno gran home soñando no Cebreiro" foi quen de impulsar o rexurdimento contemporáneo da peregrinación a Compostela.

Para saldar, en parte, esa "débeda" con quen faleceu sen ver o resultado do seu traballo no Camiño nace esta mostra, con fotos orixinais xunto con outras que amosan a actualidade da ruta xacobea, así como textos e códigos QR que remiten a pezas audiovisuais.

A inauguración completouse cunha visita guiada e a presentación dunha carpeta de postais con imaxes inéditas do cura do Cebreiro. O director de Turismo de Galicia referiuse ao párroco como a persoa que foi quen "de volver poñer o Camiño no mapa" e expresou o seu desexo de que os peregrinos coñezan o seu gran legado.

O alcalde de Sarria, pola súa banda, puxo o acento na "tremena pasión" coa que actuaba Elías Valiña, cuxa figura está a ser tamén divulgada polo Concello.

A mostra, que xa se puido ver no Cebreiro, estará aberta na prisión (oficina de turismo de Sarria) de 11.00 a 17.00 horas. A súa seguinte parada será Arzúa e rematará en Santiago neste ano no que o Camiño cumpre tres décadas como Patrimonio da Humanidade.