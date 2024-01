La hasta ahora teniente de alcalde dely médica en el centro de salud de la villa,, tomó posesión el pasado viernes comode la localidad en un pleno extraordinario en el que la popular, acompañada por el antiguo alcalde,, y por el resto de la corporación de gobierno municipal, se mostró muy emocionada y con "por continuar el proyecto que tenemos entre manos".

La nueva mandataria aseguró que su intención es continuar "trabajando como hasta ahora", e hizo especial hincapié en el sector ganadero, "ya que es el principal motor económico de este ayuntamiento", así como en políticas relacionadas con el medio ambiente y el turismo, entre otras cuestiones. "El propósito de nuestro equipo de gobierno seguirá siendo el mismo, es decir, poner todo de nuestra parte por los vecinos", afirmó la nueva regidora.

Luego de coger el bastión del cargo, la alcaldesa inició su intervención alegando que, "en un día como este se me plantean dos cuestiones muy importantes". La primera de ellas, hacer su primer discurso como alcaldesa, y la segunda, "y más difícil, suceder al decano de los alcaldes de la provincia de Lugo", al que quiso dedicar unas palabras de agradecimiento. "Mato ha dado su vida entera y ha puesto todo su corazón en Paradela, y eso es algo que nadie duda en este ayuntamiento", dijo Mulet, que afirmó que, como compañera del antiguo regidor, "puedo corroborar y decir que él ha trabajado incansablemente con honestidad, humildad, cordura y sentido común, y los hechos están ahí para verlos".

La nueva alcaldesa argumentó que Mato no le dio ningún consejo para asumir el cargo, pero "lo cierto es que llevo muchos años a su lado, y eso me ha hecho aprender a base de experiencia". Mulet aseguró que el tiempo es "el mejor aliado para ver lo que se ha logrado durante todo estos años", por lo que su objetivo es seguir sus pasos.

La nueva alcaldesa del municipio de Paradela, que llegó al Concello el 3 de abril de 1989, "un día de mucha nieve por cierto", aseguró que recuerda aquellos tiempos muy distintos a los de ahora, en el buen sentido, ya que dijo que entonces ni siquiera contaban con sillas en el ayuntamiento ni con apenas carreteras en condiciones.

"Hemos vivido momentos duros, pero lo importante es mirar hacia delante", dijo la mandataria, que abogó por "seguir caminando con paso firme por el futuro del municipio". Así, Mulet agradeció a su antecesor su "enorme labor" y concluyó diciendo que "cosechar donde se ha picado tanta piedra es mucho más fácil para el que sigue", por lo que prometió «luchar por Paradela con honestidad, humildad y sentido común".

José Manuel Mato Díaz anunció su dimisión del cargo como mandatario para ir de número cinco en la lista del PP de la provincia de Lugo a las elecciones del próximo 18 de febrero el pasado día 11. El exmandatario quiso agradecer "a confianza depositada na miña persoa", tanto por la dirección provincial como por la gallega, pero, sobre todo, la de sus vecinos, y enfoca la nueva etapa como «unha oportunidade para seguir traballando e defendendo o concello e a nosa provincia dende a máxima institución lexislativa de Galicia".

En su último discurso de despedida en Paradela, el popular repasó su dilatada trayectoria pública, que comenzó con la llegada como trabajador a la cámara agraria y la primera vez que se presentó como alcalde por UCD. El exregidor argumentó que este es el "momento idóneo" de formar parte activa del proyecto que plantea su partido para las autonómicas.

Su trayectoria

La nueva regidora de Paradela, natural de Lugo con raíces en San Sebastián y A Coruña, llegó a Paradela como médica en un momento en el que "tomábamos consulta en una habitación de un piso que realquilábamos entre los compañeros", explicó la lucense en el acto de posesión del cargo, donde recordó que, a su llegada, "éramos los sanitarios los que comprábamos el material que necesitábamos y hasta la propia camilla", aunque dice que lo importante es centrarse en todos los avances que han conseguido.

Edila desde las elecciones de 1991 con excepción de un mandato al que no se presentó, compaginó siempre su faceta como doctora con la de teniente de alcalde, y ahora pretende continuar igual. "Yo no vivo de la política, es algo a lo que me dedico por vocación, la de ayudar a los vecinos".