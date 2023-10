Monseiro recoñece o artista Finxo por embelecer a parroquia cos seus murais

Pasaron case trinta anos dende que Fermín Díaz Losada, máis coñecido como Finxo, pintou por primeira vez un mural na Casa de Camilo, a vivenda natal da súa muller na parroquia lancará de Monseiro. A aquela primeira obra, dedicada á muiñeira, seguiríanlle co paso dos anos outras seis ata conformar todo un "patrimonio cultural para desfrute da xente".

Os veciños do lugar veñen de agradecerlle a este sarriao todo o traballo realizado nomeándoo fillo adoptivo e entregándolle unha placa como agasallo por poñer no mapa o nome de Monseiro e embelecelo de xeito altruísta.

Fermín Díaz coa placa. EP

O recoñecemento tivo lugar durante a celebración das festas da parroquia na honra de San Miguel, ás que Finxo puido asistir por primeira vez. "Grazas polas miles de horas que pasas ao calor e ao frío pintando cada parede, picando cada pedra e tallando cada árbore. Sabemos o traballo e a dedicación que pos en cada pincelada e os veciños de Monseiro estarémosche eternamente agradecidos polo teu esforzo e polo tempo que dedicaches a este noso pobo, que dende logo podes considerar teu para sempre", dixéronlle.

Esta homenaxe foi toda unha sorpresa para o autor, de 81 anos de idade, que se mostra moi agradecido aos veciños e veciñas, ao tempo que lamenta que o Concello non aportase nin antes ni agora ningún tipo de axuda para o mantemento e conservación dos murais malia que en toda a contorna "non hai un atractivo turístico e cultural coma ese", afirma.

Inicios. A paixón de Finxo pola arte aflorou dende moi cedo. Aprendeu a pintar sendo alumno nos mercedarios de Sarria e xa nunca o deixaría. De novo traballou como deseñador gráfico na editorial Salvat e, posteriormente, preparouse como mestre -actividade laboral que exerceu durante a maior parte da súa vida- e licenciouse en Historia Contemporánea e en Arte.

Residente en Cataluña dende hai case medio século, Fermín Díaz Losada volve cada ano á terra que o viu nacer e, aproveitando esas vacacións estivais, foi como comezou a pintar en Monseiro murais relacionados cos costumes e as tradicións galegas.

Empezou na aira vella da casa familiar da súa dona e continuou noutras construcións, algunhas delas propiedade de veciños que se ofreceron a preparlle as palleiras para que pudiese dar renda solta á súa imaxinación.

Temáticas. "O mural máis grande é o da sega, que ten 25 metros por catro de alto e que fixen hai uns 25 anos", conta Finxo, quen tamén ten obra dedicada á Santa Compaña, á emigración, a Rosalía de Castro, aos traballos da muller labrega, aos bailes tradicionais ou mesmo ao apreciado sacerdote Leopoldo Sanmartín.

Fóra deste último, que se atopa na igrexa parroquial, e do primeiro mural que pintou (que non está cara ao exterior), o resto das súas creacións encóntranse "no camiño", de xeito que calquera persoa que pase polo lugar pode velas, "desfrutalas e darse conta dos costumes que había en Galicia cando o campo non estaba mecanizado como agora".

Ata Monseiro -situado a once quilómetros de Sarria e a 3,5 de localidades de Samos polas que pasa o Camiño- desprazáronse xa grupos de escolares para observar o singular conxunto, forma­do non só por pintura senón tamén por talla, e no que sempre aparece algún personaxe que se asemella fisicamente ao propio autor.

Unhas composicións que enchen de orgullo aos veciños e que, en palabras de Finxo, fan de Monseiro un lugar único porque "non hai outra aldea en toda Galicia que teña sete murais dedicados ás tradicións e á cultura propias".