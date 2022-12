O monfortino Antón Lopo é o gañador do premio de poesía Fiz Vergara Vilariño

O escritor, xornalista e actor Antón Lopo (Monforte, 1961) vén de inscribir o seu nome na listaxe de galardoados co premio de poesía Fiz Vergara Vilariño, que convocan o Concello de Sarria e a agrupación cultural Ergueitas en lembranza do poeta samanense de cuxo pasamento se cumpriron 25 anos o pasado mes de xullo.

Un total de 67 traballos escritos en lingua galega concorreron a esta vixésimo segunda edición do certame, entre os cales o xurado, reunido onte de xeito telemático, elixiu por unamimidade o poemario presentado baixo o lema Terminalidade, da autoría de Antón Lopo. O polifacético monfortino recibirá así un premio dotado con 6.000 euros e a publicación da obra pola editorial Espiral Maior.

O xurado estivo composto por Olalla Cociña Lozano, Xosé Luis Mosquera Camba (gañadores do Fiz Vegara en anteriores edicións) e Ismael Ramos Castelo, recoñecido en outubro co Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, que outorga o Ministerio de Cultura. Actuou como presidenta a concelleira de Cultura de Sarria, Reyes Abella, e como secretaria María Casar, presidenta de Ergueitas, ambas con voz e sen voto.

Relacións afectivas. Rematada a deliberación, destacaron a "ambición temática" da obra do autor monfortino, "que vai desde a dureza dos coidados á nai anciá á reivindicación de todo tipo de relacións afectivas, salferida dun hedonismo vital e lingüístico".

"Irónico, autoconfesional, brutal, o poemario pón de relevo unha voz ousada que se busca nunha xeografía global para chegar a un 'azul Monforte' en plena madurez sentitiva", subliñou o xurado.

Na súa acta deixou constancia tamén da existencia nesta obra dunha voz poética, "por momentos teatral", que "derruba as fronteiras entre os xéneros literarios baixo unha aparencia de diario ou crónica dotando dun novo alento o verso longo".

A esta vixésima segunda edición do certame Fiz Vergara chegaron ao debate final varias obras "de enorme calidade", entre as cales o xurado fixo unha mención para os libros presentados baixo os lemas Pantera, A inmensidade e Roteiro. "Foi un traballo arduo, cun debate fluído e interesante", comentou María Casar, quen destacou o feito de que o fallo se acadase por unanimidade.

Antón Lopo toma o testemuño da escritora coruñesa Lupe Gómez, vencedora o pasado ano coa obra "Montaña ioga", e suma este recoñecemento a outros como o Esquío, Álvaro Cunqueiro, García Barros, Johan Carballeira, Narrativa Breve Repsol ou o Premio de la Crítica Española, concedido no 2018 por Extraordinario.

O galardoado recibiu con grande alegría o ditame do Fiz Vergara, que o vincula de novo co autor samanense despois de que no ano 2014 presentase na súa localidade natal (Santalla de Lóuzara) a súa performance Lampíricos, segundo apuntou María Casar.

A presidenta de Ergueitas lembrou tamén que no 2023 se cumprirán 70 anos do nacemento de Fiz, unha data para seguir reivindicando a concesión do Día das Letras Galegas para o poeta de Lóuzara e "camiñando cara esa data de máxima celebración"«.