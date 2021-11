El monasterio de Loio y la Orden de Santiago centran un libro ilustrado

El monasterio de Loio, en Paradela, y los caballeros de la Orden de Santiago protagonizan un libro del escritor ourensano Alberto Cacharrón e ilustrado por el pontevedrés Sr. Reny.

La obra es publicada por Teófilo Edicións bajo el título El monasterio de Loyo y los caballeros de la Orden de Santiago. El autor es un "enamorado" del Camino, la historia y las órdenes de caballería, por lo que quiso acercar a los lectores la abadía paradelense y la Orden de Santiago. "Me llamó la atención que la ponen como nacida en Cáceres, me puse a investigar sobre ello y habría sido en Paradela. En Cáceres nació el germen, pero no como tal. Donde surgió fue en el monasterio de Loio", explicó.

Esta abadía tuvo su origen, tal y como apunta en el libro, en un pequeño cenobio nacido en el siglo V por el monje húngaro San Martín de Dumio. El monasterio fue refundado en el IX por el abad Quintanilla, quien lo repobló con frailes que asumieron las ordenanzas de la regla de San Fructuoso y a partir del XI se convirtió en una comunidad de San Agustín, "iniciando una floreciente etapa que lo confirmó como uno de los lugares clave que dieron prestigio al Camino de Santiago Francés en el tramo que atravesaba las actuales tierras del ayuntamiento de Paradela".

Alberto Cacharrón también reivindicó que el trazado original de la ruta jacobea discurría por la localidad de Paradela, siguiendo por un sendero a la abadía de Loio y saliendo a Portomarín.

El monasterio de Loyo y los caballeros de la Orden de Santiago es uno de los cuatro libros de "relatos históricos ilustrados" de este autor, en los que combina textos y atractivos dibujos. Con estas publicaciones busca dar a conocer hechos históricos, pero de "una manera muy amena, que cualquiera pueda leer". "No somos un país muy lector" y se trata de acercar acontecimientos de forma "entretenida", no con "un tratado denso", indicó.

Esta colección de relatos históricos ilustrados comenzó con El Camino de las estrellas sobre la ruta jacobea y le siguió Historia de la abadía de Santa María de Monte del Ramo. El tercero es la obra sobre el monasterio paradelense y en unos días verá la luz otra del Camino Portugués. Son libros que suponen un trabajo "complicado" de documentación, de "investigar mucho", visitar bibliotecas y consultar, además de "patear", como en el caso de Paradela.

Estas publicaciones cuentan con alrededor de una veintena de páginas, pero Alberto Cacharrón cree que son más difíciles de escribir que una obra más larga al "tener que condensar mucha información en muy pocas páginas". Sr. Reny se encargó de ilustrar el trabajo, que tiene unas imágenes "más modernas, nos salimos de la norma, damos un tono distinto a la publicación", señala el dibujante.

Hacer las imágenes, como del monasterio del Loio, supuso también un importante trabajo de documentación. "Es un edificio que no existe" y lo recreó "con referencias de monasterios, hablando con el escritor y buscando en internet", explicó el ilustrador. "Ves", añadió, "otros tipos de monasterios, la piedra o cómo estaba asentado".

Alberto Cacharrón destacó el trabajo de Sr. Reny y también agradeció la "sensibilidad" del alcalde de Paradela, José Manuel Mato, con este libro. El regidor lo "apoyó" y "se interesó muchísimo", dijo, por la publicación.

El escritor se mostró "muy satisfecho» con El monasterio de Loyo y los caballeros de la Orden de Santiago. "Es de los cuatro que llevo el que más me ha atraído para investigar y redactarlo", afirmó el autor, quien es prejubilado de banca pero lleva "toda la vida" escribiendo.

En cuanto a las presentaciones del libro, no tiene ninguna programada, aunque le gustaría hacerlo en el concello de Paradela, que sería el "escenario perfecto".