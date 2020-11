La modernización de la estación de bus de Sarria tuvo un coste de 127.000 euros

Las obras de modernización de la estación de autobuses de Sarria tuvieron un coste de 127.000 euros e hicieron estas instalaciones "máis confortables e competitivas", según el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, quien este miércoles comprobó los trabajos realizados.

Acompañado del alcalde, Claudio Garrido; el portavoz del PP, José Antonio García; el empresario Antonio López, y concejales populares y de Camiña Sarria, el delegado territorial visitó las obras en la terminal, que afectaron a elementos estructurales como la cubierta, así como a los baños y la dotación de servicios, de modo que ahora cuenta con pantallas informativas electrónicas con datos de interés para los usuarios.

También se actuó en las dársenas, el falso techo, el pavimento, el muro de cierre perimetral, la instalación eléctrica y el alcantarillado. Además, fue retirada la cartelería que se encontraba obsoleta, entre otras medidas.

Este tipo de intervención, que también se realizó en las estaciones de Burela, Monforte de Lemos, Ribadeo y Viveiro, tiene como fin "fomentar o uso do autobús para a mobilidade interurbana", afirmó Arias, quien dijo que la Xunta continúa "mellorando as frecuencias, adaptando horarios e modernizando as instalacións".