Moda, música e viaxes nun clic

A sarriá Leticia López Varela defínese como unha persoa á que sempre lle gustou "estar activa" e facer "bastantes cousas". E así o vén demostrando dende pequena. Cantante de orquestra, modelo e exconcursante do espazo Recantos do Luar, esta moza de 24 anos compaxina agora o seu traballo no departamento de recursos humanos dunha empresa de Lugo coa creación de contidos en redes sociais, principalmente de moda e viaxes, unha faceta na que suma xa máis de 20.000 seguidores en Instagram.

Coñecida por todos como Leti Varela (@leti_lv) participou de nena en concursos de canto na TVG e, no período 2016-2017, deuse a coñecer como "recanteira" do programa Luar. Foi nese momento cando empezou a subir máis contido ás redes sociais. "Ensinaba cousas de moda, os meus looks diarios, roupa que compraba, vídeos cantando...", explica.

Esa paixón pola música levouna tamén a exercer durante dous anos como vocalista da orquestra Acordes pero, unha vez rematados os estudos de Relacións Laborais e Recursos Humanos, tomou outro camiño ao incorporarse de xeito inmediato ao seu actual posto nunha empresa. "Pero sigo cantando e de cando en vez gravo algún vídeo e súboo as redes, porque a música sempre vai ser moi importante na miña vida", afirma.

Os seus seguidores coñecen ben esta parte da súa traxectoria, así como o interese que sempre espertou nela o mundo da moda, no que realiza traballos tanto de modelo como de creadora de contido. "Vanme saíndo bastantes colaboracións deste tipo con marcas e comercios", comenta Leti Varela, quen soe lucir, por exemplo, vestidos da tenda sarriá Duet Moda.

A maiores, dende hai uns meses, as súas redes énchense tamén de publicacións sobre viaxes. "Sempre que teño unha fin de semana ou un pouco de tempo libre gústame facer escapadas e ir descubrindo sitios novos", relata esta moza, que no 80% dos casos elixe lugares da xeografía galega.

Segundo conta, compaxinar todas as vertentes da súa vida require de moita organización. "Hai que levar unha xornada laboral de oito horas e despois intentar que o contido nas redes sexa o mellor posible e que á xente lle guste". Pero Leti Varela amósase contenta co que fai. "Pouquiño a pouco vou vendo que a comunidade é cada vez máis grande", di a sarriá, que se propón seguir crecendo para chegar a máis persoas e marcas.