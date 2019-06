Interesada desde muy joven por el mundo de la moda, la vecina de Paradela Estefanía Pérez Rodríguez verá cumplido un sueño en septiembre al presentar una colección propia, Renacer, formada por seis vestidos largos de fiesta en la Fashion Week de París.

La oportunidad le llega de la mano de la agencia de eventos Oxford Fashion Studio, que contactó con ella el pasado noviembre tras descubrir sus diseños a través de Instagram. "Ao principio non o cría. Escribín a outros deseñadores para ver se era real e todos me recomendaron asistir", explica la creadora, de 25 años.

Según cuenta, la agencia le ofreció la posibilidad de presentar su colección en los desfiles de Londres, Nueva York, París o Milán, siendo esta última su elección.

Sin embargo, un problema con el hotel con el que trabaja este estudio en la ciudad italiana llevó a descartar Milán y decantarse por París. Allí, sus diseños podrán verse el día 27 de septiembre en Le Grand Intercontinental, un establecimiento hotelero de lujo situado en la zona de la Ópera.

Estefanía Pérez, quien tiene su propia marca de ropa bajo el nombre de Fashion Fairies, presentará seis vestidos de fiesta femeninos prêt à porter. Dos de ellos ya los tenía confeccionados con anterioridad y los otros cuatro los elaboró a raíz de esta gran "oportunidade" que se le presenta y para la cual tuvo libertad "total" de creación.

Todos ellos son diseños propios, confeccionados en Galicia y con telas de proveedores españoles en las que predominan "tules bordados e crepes lisos".

"Eu inspírome en mulleres reais, pero un pouco coma nun conto de fadas, que se sintan únicas e especiais", comenta la diseñadora, quien emplea tules bordados con flores o motivos de hojas porque "as fadas están moi ligadas ao mundo da natureza".

La vinculación de Estefanía Pérez con el mundo de la moda comenzó muy pronto. Entre los 14 y los 18 años ejerció como modelo e incluso se proclamó ganadora del concurso Top Model Galicia, representando a la comunidad en el certamen Top Model España celebrado en Barcelona. A los 19 años inició estudios en la escuela superior de diseño y moda Goymar de A Coruña, continuando su formación por cuenta propia en corte y confección en Monforte y perfeccionando técnicas de dibujo, ilustración y otras en Lugo.

De cara al futuro inmediato se propone estudiar márketing para darle salida a su negocio (tiene una tienda online con el mismo nombre de su marca de ropa).

Fue en 2015 cuando hizo sus primeros diseños con motivo de una feria de artesanía en Castroverde y, en 2017, inició su apuesta fuerte por esta faceta. "É moda exclusiva. Só son catro modelos co mesmo patrón como máximo e sempre con telas diferentes, polo que non hai dous iguais", señala.

Estefanía Pérez se muestra "emocionada" de poder llevar su propia colección a la Semana da la Moda de París, donde espera hacer contactos y publicitar su marca. "É un cambio radical. Estou bastante nerviosa porque non sei realmente o que me vou encontrar alí, pero tamén moi emocionada e feliz por esta oportunidade", asegura la joven de Paradela. Según dice, "pode ser o principio de algo grande e, se non o é, seguirei loitando para intentalo".