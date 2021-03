Una mirada sarriana al corazón de la Raia

LA SARRIANA Mercedes Vázquez Saavedra lleva más de dos décadas fotografiando a mujeres de los dos lados de la Raia, quienes "tiñan moito que contar". Un gran trabajo que la llevó a reunir más de 1.000 imágenes y unas 130 se pueden ver en la antigua prisión comarcal de Sarria hasta el próximo 9 de abril.

La muestra, que se inaugura esta tarde, estará abierta de 10.30 a 13.30 horas y para acudir en otro horario los interesados pueden llamar a los números de teléfono 982.53.50.00 o 982.53.06.68.

Vázquez Saavedra comenzó tomando fotografías de las mujeres del rural en Pitoes das Júnias, en el concello de Montalegre. Este pueblo es "moi especial", ya que fue aldea comunitaria. Las féminas son "moi especiais, moi singulares, son mulleres tremendas, das que xa non quedan e empecei a fotografiar", cuenta la sarriana sobre estas personas de la Raia, con las que, asegura, se sintió muy identificada.

La fotógrafa relata una anécdota de la primera noche que durmió en esta localidad. "Preguntei como podía facer para mercar leña e cada unha deixoume un cestiño de leña, non dixeron quen fora, foran todas", narra. Mercedes Vázquez empezó "coñecendo esta xente e me enamorei de Pitois". "Busco xente auténtica, a autenticidade. En todas as cousas busco emocións, vivo de emocións", resume sobre su trabajo.

Después continuó tomando imágenes de mujeres de otras localidades, como Montalegre, Castro Laboreiro, Miranda do Douro, Gundimil, Requiás o Xurés. La colección de fotografías incluye un par de O Courel.

GUERRA CIVIL. La sarriana compartió horas con ellas y conoció historias, como la ayuda que prestaron a escapados en la Guerra Civil. "Daban o que tiñan, non por política, por humanidade, como non ían axudarlles se eran irmáns, eran galegos", dice. Para dar muestra de esa unión pone de ejemplo que gente de Pitois se juntaba en Fontefría y padrinos de los niños eran de Lobios.

Mercedes Vázquez se refiere a la historia de la maestra gallega Eudosia Lorenzo, exiliada en la época de la guerra, y fue escondida por familiares y mujeres de Castro Laboreiro. Una de las casas en la que vivió es la de una mujer protagonista de una foto y quien ahora es centenaria. Entonces era una niña y compartía cama con esta profesora. La maestra "axudaba nos labores da casa e aprendíalles a ler e escribir".

Estas mujeres tenían también un trabajo "tremendo", pues sus maridos marcharon a la emigración y ellas quedaron con los hijos y los sacaron adelante. "E sempre con bo humor, sempre contentas, cariñosas... Son una xente especial", añade. Las fotos "reflicten a historia" de cada una de ellas, con las que Mercedes Vázquez estableció una relación "como se foramos todas irmáns".

A estas mujeres los sarrianos las podrán conocer a través de la exposición, que es la primera que Mercedes Vázquez realiza en su localidad natal y está "encantada". Anteriormente la muestra se pudo ver en quince lugares de Galicia y Portugal, entre ellos el Museo Provincial de Lugo.

Habitualmente durante estas exposiciones acostumbra a fotografiar a las mujeres de las zonas en las que se exhibe. A causa del covid no se podrá hacer ahora en Sarria, aunque a la artista le gustaría en un futuro. "Crieime nun matriarcado, coa miña avoa e tías, e por iso creo que teño esa unión coas mulleres", afirma esta sarriana, quien a través de su objetivo conserva las tradiciones y guarda en la memoria a mujeres "especiais" de España y Portugal.