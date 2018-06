El Mindfulness llega a Sarria

Hace casi 40 años que se desarrolló en Estados Unidos el primer programa de Mindfulness, una práctica que bebe de las tradiciones contemplativas milenarias y que este miércoles llegó a Sarria de la mano del especialista Manuel Darriba, quien impartió un curso en el instituto Gregorio Fernández dentro de un plan de formación y orientación de profesorado.

Catorce docentes asistieron a esta jornada, ofertada por la Consellería de Educación dentro del programa Eduemprende, en la que conocieron diversas técnicas que contribuyen a focalizar la atención en el momento actual, reduciendo los niveles de estrés y aumentando los de bienestar.

Según explica Darriba, profesional de centro Quietud de Santiago, el Mindfulness "é unha capacidade da mente que todos temos e que se pode entrenar". "A clave é estar atentos ao presente, con amabilidade, con aceptación e sen xulgar o que me está pasando", añade. Para ello, existen una serie de técnicas que "consisten basicamente en conectar co corpo, cos sentidos e saír do mental".

Se trata de herramientas, dice, que tanto se pueden aplicar en la vida personal como laboral y que sirven "para estar ben con nós con independencia das circunstancias e para ser máis libres". Estas técnicas contribuyen a "mellorar a nosa atención, reducir a ansiedade e o estrés e recuperar as nosas emocións" y buscan como beneficios "aumentar o noso nivel de satisfacción e benestar".

Según asegura, el Mindfulness "está avalado pola ciencia, o que lle dá un impulso importante". Forma parte de los planes de estudios de psicología y en algunas universidades se cursa como máster, apunta Darriba, quien imparte cursos tanto a particulares como en entornos laborales relacionados con la educación, la sanidad o la empresa. "Pode practicalo calquera, se ben é verdade que ten demanda en ámbitos relacionados co estrés e coa consecución de retos", como pueden ser los educativos y empresariales.

El instituto Gregorio Fernández acogió este miércoles durante tres horas esta actividad, "que se pasó volando", comenta la jefa de estudios, Carmen Rodríguez. Fue ella quien difundió entre el profesorado esta oferta de la Consellería de Educación después de acogerse este centro de enseñanza a otro curso de marketing digital para el alumnado «que gustó mucho».

En su caso, el de ayer fue el primer acercamiento al Mindfulness y la experiencia resultó positiva. "Me pareció muy interesante para aprender a controlar un poco todo lo que te viene de fuera, los estímulos que recibes y la reacción que tienes ante esos estímulos", afirma esta profesora, quien imparte clase de administración de empresas. En su opinión, son herramientas aplicables "a la vida ordinaria y académica", que ayudan en esa búsqueda "de nuevos caminos para mejorar personal y profesionalmente".