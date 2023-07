Tres mil parcelas se beneficiarán en Sarria de una bonificación del Ibi

Un total de 3.005 parcelas del municipio de Sarria se verán beneficiadas de una bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles (Ibi) dirigida a terrenos sin edificar que se encuentran en suelo de núcleo rural. Las reducciones son del 30 al 90%, en función de los servicios de los que dispongan las fincas.

El Ayuntamiento recibió 950 solicitudes, que corresponden a 3.754 parcelas, según informó el alcalde, Claudio Garrido. De estas, 749 carecen de bonificación al no cumplir con los requisitos. También hubo otras 44 peticiones, pero fueron duplicidades, es decir, ya se habían presentado.

Los descuentos son del 90% para aquellos terrenos que hayan sido objeto de procesos de concentración parcelaria en Maside, O Mato-A Veiga, Santa María da Pena y San Salvador da Pena. Tienen el mismo porcentaje las parcelas que carecen de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, iluminación pública y acceso rodado por vías identificadas y referenciadas en el Catastro.

Los terrenos que no disponen de tres de esos cuatro servicios cuentan con una bonificación del 70%, del 50% si les faltan dos y del 30% si no disponen de uno.

De las 3.005 parcelas que tendrán bonificación, 821 disfrutarán de una reducción del 90% en el Ibi, mientras que 1.957 del 70%. Por su parte, 177 terrenos contarán con un descuento del 50% y otras 50 de un 30%.

Estas reducciones en el Ibi tienen como objetivo paliar los efectos del "catastrazo" en la zona rural y fueron aprobadas por el pleno el pasado 29 de septiembre, tras lo que el Ayuntamiento abrió un plazo para que los interesados presentaran las solicitudes.

Planeamiento. El alcalde destacó que la buena acogida de este bonificación del Ibi demuestra la importancia que tiene dada la gran extensión del suelo de núcleo rural en Sarria, lo cual se debe a un planeamiento urbanístico obsoleto, de 1986. De ahí, dijo, la importancia de modificar las dimensiones de este suelo.

Garrido afirmó que esta situación se podría haber evitado si se aprobara el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en 2000 o 2008, dos ocasiones en las que se intentó, con lo que se reducirían los núcleos rurales. El objetivo del Concello pasa por mantener esta bonificación y elaborar un PXOM que reconozca en los núcleos rurales los terrenos que tengan interés urbanístico del que no lo tengan.

Aprobación: las reducciones serán llevadas este jueves a pleno

La bonificación en el Ibi a las 3.005 parcelas será llevada mañana a un pleno extraordinario para su aprobación, tras lo que ya se aplicará este ejercicio. Los vecinos que se ven ahora beneficiados de la reducción en el impuesto no tendrán que volver a solicitarla y seguirá en vigor hasta que se anule. Las personas que no la hayan pedido pueden hacerlo cuando lo deseen.



El pleno será a las 13.00 horas y también se tratarán de nuevo las retribuciones e indemnizaciones a miembros de la corporación, después de que el alcalde las retirara de la última sesión al no tener los apoyos suficientes. Entonces se proponían dedicaciones parciales para seis ediles.