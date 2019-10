La oleada de robos que afectó a Sarria en las últimas semanas motivó este miércoles la celebración de una mesa local de seguridad, en la cual plantearon posibles medidas para hacer frente a esta problemática, como el refuerzo de la vigilancia policial sobre todo de noche y la instalación de cámaras de tráfico en varios puntos.

La mesa de seguridad, convocada por el Concello, contó con la presencia del capitán de la compañía de Monforte, el comandante de puesto de la Guardia Civil de Sarria, el oficial de la Policía Local, un agente de este último cuerpo, el alcalde y el edil de seguridad.

Entre otros asuntos, abordaron un posible refuerzo en patrullas de la Guardia Civil y la colocación de un sistema de videovigilancia en las entradas y salidas del casco urbano, así como en puntos estratégicos como el cruce de Catro Camiños y otras intersecciones.

"Somos conscientes da preocupación que existe", dice el edil de seguridad, quien destaca la "eficacia" en la resolución de delitos

Según explicó el concejal de seguridad, Félix Seijas, la reunión permitió establecer protocolos de actuación para "coordinar" las labores de control de ambos cuerpos, además de "intercambiar información" para la resolución de los robos. También ofrecieron asesoramiento al alcalde y al edil en materia de vigilancia.

Félix Seijas aseguró que el gobierno es "consciente da preocupación que existe" entre empresarios y vecinos por la sucesión de robos. No obstante, afirmó que en términos globales se produjo un "descenso do 4,5%" en este tipo de delitos en Sarria con respecto al pasado año, al tiempo que destacó la "eficacia policial" en la resolución de casos como el del último atraco en una tienda de telefonía móvil del bulevar de Calvo Sotelo.

En lo que afecta a la Policía Local, el concejal señaló que la restauración de turnos de noche "é moi díficil" mientras no se recuperan las cinco bajas que existen en estos momentos en plantilla, las cuales "non se poden cubrir por lei porque non hai bolsa de interinos". Recordó que en la actualidad hay cuatro auxiliares y se mostró dispuesto a "axilizar" desde el Concello la convocatoria de plazas para cubrir cuatro vacantes.