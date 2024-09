Mercedes Vázquez recupera trabajos del campo en una muestra de fotos en Sarria

La fotógrafa y etnógrafa sarriana Mercedes Vázquez Saavedra recupera trabajos agrícolas que se están perdiendo en una exposición con unas 70 imágenes, inaugurada este lunes en la antigua prisión comarcal de Sarria.

Bajo el título Traballos do campo, la muestra recopila fotografías de las mallas, las siegas, el pastoreo y otras tareas agrícolas tradicionales. Unas labores recogidas a un lado y otro de la Raia, así como en sus viajes porque es una "correcamiños", como dijo ella misma en la inauguración. Esta fue presentada por la concejala del Camino de Santiago y Turismo, Reyes Abella, y con la presencia del alcalde, Claudio Garrido, y los ediles César No y Félix Seijas.

La autora explicó a los asistentes algunas de las fotos de la muestra, con la que quiere recordar esas labores que se van olvidando. Se trata, apuntó, de "reflectir os traballos da xente do rural e sobre todos eses que se facían a man e agora se fan con máquinas". "Eran traballos comunitarios. Cando era pequena teño ido a mallas e segas e aquilo era unha emoción porque se xuntaba xente, era igual que unha festa", relató.

Unas fotos tomadas a un lado y otro de la Raia

La exposición, que estará abierta hasta octubre, reúne imágenes en blanco y negro tomadas en distintas épocas, algunas incluso hace unos 30 años. "Son momentos que fun atopando sobre todo nas miñas viaxes por Portugal, móvome nos dous lados da Raia", señaló la sarriana, quien vive a caballo entre la villa y la localidad portuguesa de Pitões das Júnias.

La muestra tiene a muchas mujeres como protagonistas, por lo que está relacionada con otro proyecto de la sarriana que ya se pudo ver en la antigua prisión, titulado Mulleres. "Interésame especialmente o rural e as mulleres. Nas fotos hai homes e mulleres que fun atopando polo camiño, pero sempre me fixo máis en elas", señaló. Es el caso, por ejemplo, de una anciana de más de 100 años que se encontró cargando unos "garabullos", cuya historia relató en la inauguración.

Traballos do campo es la tercera muestra que Mercedes Vázquez lleva a la antigua prisión. La fotógrafa cuenta con cinco proyectos expositivos: dos sobre máscaras, Mulleres, Mulleres das capas y Traballos do campo. Desde 2018, a pesar de la pandemia del covid, realizó más de 50 muestras en Galicia, Portugal, Asturias y Castilla y León. No solo exhibe sus trabajos en ciudades y villas, también en aldeas porque considera que hay que "levar a cultura ao rural".

La exposición Mulleres llegará a Samos

Una de sus próximas exposiciones será en Samos, cuya alcaldesa, Chus López, asistió este lunes a la inauguración. Mercedes Vázquez presentará la muestra Mulleres en la biblioteca municipal en una fecha por cerrar, probablemente este mismo mes u octubre.

La sarriana continúa así mostrando su trabajo y es que, "mentres me sigan emocionando as cousas, seguirei fotografando".