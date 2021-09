Mercedes Gallego: "Creo que hai que emprender, con medo non se vai a ningures"

Como decidiu emprender?

Estiven tres anos traballando nunha froitaría en Lugo e a min o que me gusta é tratar coa xente e a clientela. Ao rematar alí decidín emprender porque se non o fago con 30 anos non o faría nunca. E Sarria é un bo lugar.

Como foron os comezos?

Como todo establecemento que abre novo, son duros, pero a xente xa se vai achegando e coñecendo o produto e a min. Hoxe en día emprender non é fácil. A diferenza coas grandes superficies é moi grande, aquí o trato é moi familiar.

Que produtos ofrece?

Cómprolle a un provedor de Lugo. Ademais, teño viño dunha bodega da Campiña, queixos de Monterroso, patacas dun rapaz de Sarria e mel da Fonsagrada. Pouco a pouco meteremos cousas novas.

Como está sendo a acollida?

De momento estou contenta coa xente que veu porque vexo que volve e iso é bo sinal.

Que é o que máis demandan?

Moita froita de óso e tamén bastantes uvas, sandía e melón. En verduras as hortas están surtidas.

Anima á xente a emprender?

Empecei con toda a ilusión do mundo porque son das que cre que hai que emprender, con medo non se vai a ningún lado. Un negocio é investir, botarlle ganas e intentar conservar a clientela con bo xénero. Animo a que emprendan porque se se arranca en tempos difíciles despois tes que seguir. O meu marido foi un dos principais motores para que eu me animara.