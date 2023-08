A memoria que gardan as fontes

As fontes e lavadoiros non só xogaron un papel fundamental ao longo da historia para saciar a sede humana ou darlle de beber ao gando senón que tamén foron espazos de convivencia e de traballo feminino. Para poñer en valor todo ese patrimonio "comunitario" e rescatar a memoria a el vinculado a Sociedade Deportivo Cultural de Laiosa, no concello do Incio, organiza o vindeiro día 19 un roteiro participativo e interxeracional que se presenta cargado de actividades e de lembranzas.

Todo comezou hai anos, mesmo antes da pandemia, cando un grupo de veciños da parroquia -que no pasado promoveu unha xornada sobre os campaneiros- decidiu recuperar coas súas mans a fonte de Sa Marcos, moi prezada polos da zona, recreando así os traballos en comunidade característicos das aldeas galegas e que vinculan a xente coa súa terra.

Unha vez restaurada, esta fonte será o escenario central dos actos, pero non o único. Os participantes reuniranse ás once de mañá no campo do Carrascal para iniciar unha xornada aberta a todas as persoas que queiran sumarse.

Farán un percorrido duns dous quilómetros cunha primeira parada na fonte Busto, para seguir na da Pincheira e continuar ata Sa Marcos. Segundo explica Mari Armesto, presidenta da asociación, a idea é que a veciñanza tome a palabra e comparta a súa sabedoría. Trátase de coñecer "como era a memoria deses lugares" a través das persoas que os frecuentaron, cuxo testemuño resulta moi valioso para as xeracións futuras.

Nese afán de facer comunidade non podía faltar un xantar na área recreativa do Veliño, con polbo e churrasco, para o cal será necesario anotarse antes do día 16.

Xa na sobremesa, e tamén coa colaboración veciñal, un grupo de mulleres escenificará o proceso de clareo da roupa e, deseguido, Beatriz Sánchez impartirá un obradoiro interxeracional de cianotipia, unha das primeiras técnicas de impresión fotográfica.

A palabra terá de novo protagonismo ás seis da tarde, porque "máis aló da auga, dos lavadoiros e das fontes, trátase de falar de nós, das aldeas e da vida das nosas devanceiras. Cómpre recoller esas lembranzas, darlle voz ao traballo silenciado das mulleres, así como á maneira de relacionarse doutras épocas". Nesa mesa liña, Vero Rilo e Sonsoles Penadique ofrecerán ás 20.00 horas un espectáculo de narración oral, música en vivo e teatro arredor das lavandeiras.

Esta xornada de "enfoque múltiple" -dende a natureza ata o feminismo, o patrimonio ou o contacto interxeracional- rematará, como non podía ser doutro xeito, co poema de Rosalía de Castro Adiós ríos, adiós fontes, cantado ao unísono polos asistentes.