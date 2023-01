La memoria de Fiz Vergara Vilariño sigue viva en el 25 aniversario de su muerte

En 2022 se celebró el 25 aniversario de la muerte del poeta samonense Fiz Vergara Vilariño, que fue conmemorado en Lóuzara con el fin de recordar a este autor para el que demandan que se le dedique el Día das Letras Galegas.

Por un lado, la biblioteca Fiz Vergara Vilariño del instituto sarriano Gregorio Fernández, con el apoyo del equipo de Dinamización Lingüística del centro y de Radio Bolboreta, promovió un homenaje en la casa natal del escritor, en Santalla de Abaixo. Música y poesía se unieron en este emotivo tributo, que incluyó un recorrido por la ruta literaria creada hace un tiempo por la asociación cultural Ergueitas y una ofrenda floral en el cementerio.

No fue el único homenaje organizado el pasado año en memoria de Fiz Vergara Vilariño, pues la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño (Apecsa) celebró las jornadas Camiños e cantares nos eidos da bremanza, en las que recordó al autor.

El principal acto tuvo lugar en el municipio samonense y arrancó en el consistorio con un encuentro literario y musical y un recital colectivo. Los asistentes también se trasladaron a Santalla, donde se recreó la obra teatral O vello muíño nunca morrerá, escrita por Fiz Vergara. Además, leyeron versos, disfrutaron de actuaciones musicales y realizaron una ofrenda floral ante la sepultura del poeta, de su hermana y sus padres.

Las jornadas de Apecsa se celebraron, además, en Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Sarria. En este último municipio el catedrático y académico Xesús Alonso Montero ofreció una charla sobre el autor louzarino.

El escritor Lorenzo Silva entre dos guardias civiles en Samos. AEP

Samos no es solo cuna de escritores, también es el lugar escogido para ambientar libros. Es el caso de Lorenzo Silva, quien situó en este municipio su nueva novela, La llama de Focea.

Esta es la última de las aventuras de los agentes de la Guardia Civil Bevilacqua y Chamorro, quienes investigan un crimen ocurrido en el Camino de Santiago, en concreto, en el ayuntamiento samonense. Allí, en el río Oribio, aparece el cadáver de una joven catalana y los protagonistas de esta saga policiaca se trasladan hasta el concello para tratar de averiguar lo ocurrido.

Es la primera vez que Lorenzo Silva elige la comunidad gallega para una de las aventuras de estos dos agentes de la Guardia Civil, creados hace ya 24 años y con más de una decena de libros.

La nueva publicación llevó al autor hasta este municipio, que visitó el pasado septiembre coincidiendo con la salida del libro, que también incluye localizaciones en O Cebreiro.

INCENDIO FORESTAL. Por otro lado, Samos fue noticia en 2022 por el grave incendio forestal que afectó en julio a la zona de O Courel. El fuego también llegó al municipio, al núcleo de Gamiz, en la parroquia de Santalla.

Ante la proximidad de las llamas a las casas, la Xunta de Galicia tuvo que declarar el nivel dos de alerta. El incendio se acercó peligrosamente a este lugar con nueve viviendas que se encuentran deshabitadas durante la mayor parte del año y no fue necesario realizar labores de evacuación. Se trata de una zona de Lóuzara que ya se vio afectada por incendios hace unos años.

También en Lóuzara el estado de unos viales motivó quejas vecinales, quienes demandaron su arreglo. Asimismo, hubo protestas por el transporte escolar en Zoo, pues desde el Concello y una familia solicitaron la creación de una nueva parada.

En Samos se produjeron, además, quejas vecinales por la falta de cobertura en los teléfonos móviles en el núcleo de Toca, una situación que también sufren en otras localidades. Los residentes denunciaron que a raíz de esta situación pierden citas médicas y tienen problemas en las explotaciones ganaderas.

Por su parte, el Ayuntamiento aprobó en 2022 en pleno la adjudicación del contrato de renovación de luminarias, mantenimiento eléctrico y suministro de la energía por un importe de 1,6 millones de euros y un plazo de doce años.

La Administración local dispone de una subvención de 581.000 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) para el cambio de las instalaciones. Incluye la renovación de 112 centros de mando y unas 1.300 luminarias, las cuales pasan a ser de tecnología led. El nuevo alumbrado supone un ahorro energético y un mejor servicio para los vecinos.

Feria de A Ponte de Lóuzara. AEP



También pasó: Lóuzara celebró su tradicional feria de artesanía



Un año más, el 17 de agosto, A Ponte de Lóuzara celebró su tradicional feria de artesanía, que contó con varios puestos. Tampoco faltó la música en este evento promovido por la asociación Fonte da Cova.

No fue la única cita que hubo en el concello, pues el Ayuntamiento programó la tercera Feira do Turismo e do Peregrino. Samos también albergó el concurso de tapas de la Asociación de Comerciantes e Artesáns. El mesón Pontenova y el hotel A Veiga fueron los ganadores del certamen en las categorías tradicional e innovadora, respectivamente.

Estatua del padre Feijoo en el monasterio de Samos. AEP



Y además: La estatua del padre Feijoo cumplió 75 años

El monasterio benedictino de Samos estuvo en 2022 de aniversario, ya que la estatua del padre Feijoo, que preside el claustro mayor, cumplió nada más y nada menos que tres cuartos de siglo.

Se trata de una obra del escultor gallego Francisco Asorey que busca homenajear al religioso y ensayista Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, quien ingresó en la abadía samonense cuando tenía 14 años de edad.