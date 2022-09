"A mellor xente é a da montaña, xa que non está nada contaminada"

Ser o pregoeiro é sempre unha honra digna de quen levou por bandeira o nome do municipio que rende a homenaxe. E o sarriao Saturnino Díaz Palmeiro é un gran exemplo de como estar orgulloso dunha terra, Triacastela, que, a pesar de non ser a súa, viuno crecer e deulle a oportunidade de vivir experiencias que non esquece, tanto no seu traballo como na súa vida cotiá.

Como se sente sendo a persoa escollida para algo tan emblemático como facer e ler o pregón?

Síntome moi ben por unha razón moi sinxela, pasei alí moitos anos. Eu empecei a ser funcionario no ano 71, en Triacastela, botando ata o 75. Logo marchei porque estaba interino, pero despois volvín no 90 como inspector de sanidade, aguantando alí ata a xubilación, hai nove anos.

Como se sente ao pensar en dar o pregón? Ten ganas?

Está nervioso por facelo? Non sei como vou estar no momento de subirme ao palco, porque iso é outra historia. Pero neste momento nervios non porque en Triacastela me sinto como na casa. Eu en Triacastela empecei, estiven alí moitos anos, encontreime con moita xente, vin un mundo que se se conta agora á xente nova pensaría que é unha película de Walt Disney. Alí fun de todo, veterinario, concelleiro, traballei polo pobo adiante, tiven anécdotas, moitos amigos… Pero eran outras épocas. Eu por exemplo de que era concelleiro decateime polo xornal, que o estaba lendo a miña muller e díxome ‘Pero ti eres concejal?’, e eu negueillo, pero efectivamente, o diario poñía o meu nome como concelleiro polo terzo de entidades, que aínda non sei hoxe en día que é. Ademais daquela os postos municipais eran obrigatorios, e se te negabas a exercer acababas na cadea.

Ten vostede unha idea xa de como vai ser? Que cousas vai dicir e que quere reflectir?

O pregón vouno enfocar contando un pouco a miña vida e as miñas vivencias alí. Como me dixo Olga (Iglesias, a alcaldesa), ela espera que conte anécdotas, e xa era o que ía facer, xa que as teño boas e moi boas, con recordos marabillosos. Teño algunha que cando a diga vai asustar a xente porque emprego palabras fortes, pero ao final somos maiores de idade (ri). Vou contar así a miña vida e relacionar as cousas, acordándome de moitos amigos, que xa morreron todos. Teño que dividir o pregón en dúas partes ademais, unha como veterinario clínico e outra como inspector de sanidade.

Que cousas da sua vida vai recordar no mesmo?

Vou recordar dende como cheguei e con que me atopei, porque era un pobo superpequeno que non tiña case tendas, repasando as vivencias de cando me retirei e falando un pouco do presente. Ademais, Triacastela foi onde me estreei como veterinario clínico, xa que chegas da universidade sabendo a teoría, e hai que aprender sobre a marcha, levando hostias.

E que recordos ten da xente de Triacastela?

Pois eu cheguei alí e vin unha aldeíña de nada, pero claro, estabamos todos obrigados a entendernos porque eramos moi poucos. Botabamos a partida xuntos, xogabamos alí ao cabrón, e despois fun collendo ritmo de traballo e xa empecei a abarcar máis terreo. Despois casei, e claro, cámbiache un pouco a vida, xa que antes era botar a partida á mañá e á noite e todo así. Despois no ano 72 entrei xa de concelleiro e xa estaba en contacto coa concellería, e todo son vivencias.

Que diferencia ten Triacastela con outros sitios para vostede?

Eu, dos sitios en que estiven, podo dicir con toda a tranquilidade que a mellor xente que hai no mundo é a da montaña, esa nunca falla. Non estaba contaminada de nada, de feito era moi distinto de ir a Triacastela ou a Pedrafita de ir a San Xulián da Veiga, xa que alí estaban todos contaminados, son do pobo, crense listos. Se pinchas unha roda nunha aldea da montaña, da igual en cal, sabes que de alí non vas saír sen comer. En cambio avarías por esta zona de abaixo, vente e dinche que iso non é nada.

Como recorda os seus inicios como veterinario?

Pois eu metinme á carreira por vocación. Meu pai era veterinario e a min sempre me gustou moito iso. É unha profesión na que necesitas ter vocación e que che guste. Eu sempre a levei ben e con moito orgullo. E a súa etapa como inspector de sanidade? Tamén foi moi boa, sendo xa cando tiña 50 anos. Nunca me fixo falta poñer unha denuncia, arranxaba todo falando.

Bota de menos esa vida de antes de xubilarse?

Non, porque ao final vou moito a Triacastela e sigo facendo as cousas que me gustan alí. De feito ir a Triacastela é como o Red Bull, parece que me da ás.