O mellor tractor do mundo está en Láncara

A TVG buscou este verán a través das súas canles dixitais o mellor tractor do mundo. E atopouno. Os espectadores, coas súas votacións, elixiron como gañadora unha máquina de Láncara, en Lugo.

Trátase de Fergie, propiedade de Marcos Vázquez Marey. Este Ferguson TEA do ano 1948 pódese ver no Museo Vivo e Integrado do Campo e a Maquinaria Agrícola (Muvicla) na parroquia de Trasliste.

O mellor tractor do mundo, creado por A Revolta Producións, viaxou por toda Galicia durante o verán. Este xoves emitirase un vídeo sobre o gañador.