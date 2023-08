Uno de los mejores taekwondistas del mundo abrirá un club en Sarria

El taewkondo llegó a Sarria para quedarse. Y es que el monfortino Alejandro Losada, más conocido como Álex Camba en el ámbito deportivo, ya tiene todo a punto para abrir el próximo mes de septiembre en la localidad un club especializado en el que él mismo impartirá las clases.

Después de posicionarse entre los ochos mejores taekwondistas del mundo en 2020 y con más de una decena de reconocimientos a su temprana edad, entre los que destacan 15 oros nacionales, que incluyen dos campeonatos de España en categoría senior 1, que es la de mayor nivel; bronce en el certamen de Europa en 2019, tres campeonatos a nivel mundial, dos absolutos y uno universitario, el monfortino pensó que el siguiente paso sería abrir su propio club de taekwondo.

"Mi objetivo es ampliar y enriquecer la oferta deportiva de la villa, porque hasta ahora no había ningún centro especializado en esta disciplina aquí", asegura Alejandro Losada, que escogió la localidad sarriana por ese mismo motivo. Así, AC Taekwondo, ubicado en el número 36 de la Rúa Gran Vía, estará en activo a partir del 4 de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Su idea es impartir lecciones a niños a partir de los tres años y también a adultos. "Con los más pequeños trabajaré la psicomotricidad esencialmente, y con los mayores haremos desde competición, hasta exhibiciones con saltos, acrobacias y hasta rotura de tablas, que es lo más espectacular a ojos del público", explica el monfortino.

A partir de los cinco años, Alejandro asegura que los pequeños ya se pueden volcar de lleno en esta disciplina, y que lo ideal es empezar a competir desde los doce años. "Haremos los horarios en función de las necesidades de cada grupo, porque algunos necesitarán más horas", explica. "Ya se han apuntado varios niños y las listas siguen abiertas, así que espero que la gente se anime a formar parte del club", dice.

Un largo recorrido

Esta no será su primera vez dando clases, porque el taekwondista ya impartió sus primeras lecciones en A Coruña, donde estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y es que Alejandro ya tenía claro desde bien pequeño que lo suyo era el deporte. "Llevo desde los 6 años entrenando, y siempre me he relacionado de una manera u otra con este mundillo", afirma el joven de 23 años.

Ahora se estrena como emprendedor, ya que el deportista ha apostado por coger él solo el local de Gran Vía y reformarlo para convertirlo en un templo del deporte coreano. "Llevo desde abril acondicionándolo, porque necesitaba algún que otro arreglo", dice, aunque reconoce que el lugar es ideal para practicar deporte. "Hace siete años era un gimnasio, así que no fue tan complicado aclimatar todo", sostiene el campeón mundial, que alberga dentro del centro una gran sala de entrenamiento, donde se llevarán a cabo las clases, así como los vestuarios para los alumnos. Todo eso en 240 metros cuadrados.

Alejandro Losada se muestra positivo y con muchas ganas de emprender este nuevo reto de formar a nuevas generaciones, independientemente de la edad que tengan, en un deporte que a él le ha dado tantas alegrías. "Esta es una muy buena oportunidad para probar un deporte nuevo en Sarria", asegura.