O Meigallo y Adarve ultiman el tercer festival A Verbena de Sarria

Sarria se prepara para la tercera edición del festival A Verbena, un evento para todos los públicos que se celebrará el sábado 7 de agosto en la terraza de O Meigallo, establecimiento organizador junto a la cervecería Adarve. En esta ocasión, serán

cinco grupos los que actuarán en O Chanto.

La jornada arrancará a mediodía con una sesión vermú a cargo de la banda local Sound Sisters, que aportarán sus versiones pop-rock a un ambiente en el que se conjugará música y cocina, ya que también habrá stands que ofrecerán productos gratuitos —patrocinados por Torre de Núñez, Queserías Sarrianas, embutidos Teijeiro y panadería Pallares— para "promocionar a gastronomía local", apunta Héctor Sánchez, responsable de O Meigallo, donde también se celebran habitualmente conciertos, el Sarria Sorrí, el Festival de Maxia o la Noite Meiga.

Más tarde, dos paellas gigantes, una pulpeira y varios puestos de comida rápida preparada por el local harán las delicias de los comensales y darán paso a la música a partir de las 17.00 horas.

Los primeros en subirse al escenario serán Zålomon Grass, de Vigo, y su rock and roll setentero, a los que seguirán sus vecinos de The Soul Jacket y los cántabros Los Deltonos. Pondrán el broche de oro los acordes de Aurora & The Betrayers, llegados desde Madrid, y un dj que actuará si las restricciones por el covid lo permiten.

"Este ano demos un pasiño máis, contamos con máis patrocinadores locais e seguimos tendo outros como Estrella Galicia, montajes Norte, Coca-Cola ou distribuciones Sangil", especifica el gerente de O Meigallo. Y señala que el aforo del local se limitará a 400 personas que deberán estar sentadas y mantener todas las medidas de seguridad.

Los interesados en adquirir las entradas pueden hacerlo de manera presencial en los dos establecimientos organizadores o bien a través de las redes sociales y www.eventbrite.es.

Por el momento, la venta de tickets va viento en popa, también entre aquellos que no son de Sarria, lo que corrobora que A Verbena ha venido para quedarse.