El médico Xesús Vázquez expone en su Sarria natal 14 cuadros abstractos

El médico y artista sarriano Xesús Vázquez expone en la sociedad cultural La Unión, a pocos metros de la Rúa Maior que le vio nacer, una selección de 14 cuadros de pintura abstracta, que se podrán ver en la sede de la centenaria entidad de Sarria hasta el día 30.

La muestra fue inaugurada este sábado con la asistencia del autor, el presidente de La Unión, José Quiñoá, y el periodista Francisco Rivera Cela, quien realizó una presentación en formato entrevista.

Xesús Vázquez, reconocido especialista en Traumatología y Rehabilitación, mostró interés por el arte desde joven. En Lugo estudió pintura con Luis Pacios y, de aquellos paisajes iniciales, pasó a los bodegones hasta encontrar su propio estilo en el mundo expresionista y abstracto.

Aunque mantuvo una actividad pictórica más o menos intensa a lo largo del tiempo, fue en 2007 cuando comenzó a exponer sus trabajos y, desde entonces, lleva más de 20 muestras individuales y 67 colectivas, así como nueve certámenes internacionales.

Entre las obras que cuelgan de las paredes de La Unión figura un cuadro que se exhibió en el Carrusel del Louvre. "Un día me llamó un marchante portugués mientras yo estaba consultando y me ofreció exponer allí", explica Xesús Vázquez, quien no dudó en aceptar la propuesta.

Según cuenta, otro de los cuadros, La Menina de la cuarentena, es también muy especial para él por ser creado durante el confinamiento, con la particularidad de que lo pintó encima de otra obra por falta de material. "Estuvo también en París, en Roma, en Venecia y en México", enumera.

Xesús Vázquez, quien continúa compaginando su trabajo sanitario con su pasión por pintar, fue el creador hace ya una década de un colectivo formado por cuatro médicos y a la vez artistas, compañeros "de profesión y devoción".

Después de mostrar su trabajo en la Casa de Galicia en Madrid, llega ahora Sarria, agradecido a La Unión, una entidad de la que su padre fue socio y donde guarda gratos recuerdos con su buen amigo de la infancia, el desaparecido escultor José Díaz Fuentes.

Por ello, se confiesa "ilusionado" de inaugurar esta exposición en su municipio natal (donde había participado en las colectivas de Artistas e Artesáns no Camiño) y en las instalaciones de La Unión.

Este mismo edificio acogerá, a partir del día 1 de junio, una muestra pictórica de Carmen Prado, esposa de Xesús Vázquez, en la que también confluyen las facetas de sanitaria y artista.